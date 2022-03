Pogba confiesa que sufrió "depresión en el Manchester con José Mourinho"

De sobra es conocida la guerra interna que se vivió en el vestuario del Manchester United en 2018 con José Mourinho como entrenador y Paul Pogba, una de las estrellas del equipo y campeón del mundo ese año con Francia. Pero lo que se desconocía era la "depresión" que pasó el jugador galo durante ese proceso.

En una entrevista para el diario francés 'Le Figaro', Pogba, actualmente en la concentración de Francia tras ser eliminado por el Atlético en Champions con el United, ha confesado el infierno personal que vivió en ese contexto de disputas con el entrenador portugués.

"He tenido depresión en mi carrera. A veces no sabes que lo estás pasando, solo quieres aislarte, estar solo. Estos son signos inconfundibles. Empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. Personalmente, empezó cuando estaba con él. Te haces preguntas, te cuestionas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos en tu vida", comentó Pogba.

El medio galo explicó con detalle los motivos de esos sentimientos que tuvo por su relación con el actual técnico de la Roma: "Tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabía lo que había pasado. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar por qué pasó eso. Ni yo lo sé".

Por último cabe destacar la reflexión de Pogba sobre este tipo de problemas de salud mental: "Todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello. Inevitablemente sentirás la depresión en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que tengas un mes, incluso un año, en el que no estés bien. Pero no tienes que decirlo. Ganamos mucho dinero y no nos quejamos la verdad, pero eso no impide que pasemos por momentos más difíciles que otros, como todo el mundo en la vida"