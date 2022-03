Tebas sobre Mbappé y Haaland: "El Real Madrid fichó a Hazard y Bale y mira lo que pasó"

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha sido protagonista en la presentación de la nueva temporada de la LaLiga Geneuine, la cual ganó el Rayo Vallecano el año pasado, y repasó la actualidad deportiva del fútbol español. Como no, Tebas tuvo tiempo de mandar algún que otro recado en forma de indirectas bastante directas, sobre todo en dirección a Florentino Pérez y el Real Madrid.

Uno de los temas que más impacto mediático está generando últimamente es la posible llegada, a la vez, de Kylian Mbappé y Erling Haaland al Real Madrid, hecho que convertiría al conjunto blanco en el rival a batir en todas las competición. Aún así, Tebas ha lanzado un aviso a los seguidores blancos.

"Todo apunta a que Mbappé estará en el Real Madrid. Y Halaand ojalá recaiga en un equipo español, para la competitividad quizá sería mejor que fuera a otro equipo que no fuera el Real Madrid, pero también estaría contento si llega al Madrid. Estas dos estrellas en el Real Madrid sería muy importante. Cuando se trajo a Hazard y Bale se dijo que potenciaría y mirad lo que está pasando. Por suerte, el mundo del fútbol es más complicado que lo que vemos en el papel", comentó Tebas.

El máximo mandatario de la Liga no lo dice a las claras, pero insinúa que lo mejor sería que Haaland llegase a otro equipo y todo apunta a que se refiere el Barcelona. Pese a ello, Tebas lo ve complicado: "Que el Barcelona entre al proyecto CVC no permitiría el fichaje de Halaand, es un paso más, pero tendrá que hacer otros pasos para ponerse en una situación económica para fichar ese tipo de jugador. Pero es estrategia del FC Barcelona. No sé si entrarán con CVC, pero no sería lo único que deberían hacer"

Además, Tebas no se ha olvidado de mandar un recado a Florentino Pérez por el tema de la Superliga: "Prepara un nuevo proyecto continental contra la UEFA, la FIFA y la Premier League" que será "nuevamente un fracaso".