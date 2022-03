El Leipzig no quiere a Ilaix de vuelta: "Pedía uvas durante los masajes"

El Leipzig recula con Ilaix Moriba, el club alemán no quiere recibir de vuelta a su joven jugador para la próxima temporada. Domenico Tedesco, entrenador del club, parece haber puesto la cruz al ex del Barcelona no por su rendimiento en el césped, sino por su conducta fuera de él. Según el diario alemán ‘Bild’, el jugador "hacía que los fisioterapeutas le llevaran uvas durante los masajes".

El club de Red Bull quiere buscar un destino para el guineano, ahora cedido en el Valencia. En principio, todo pasa por una nueva cesión, ya que en el club alemán entienden que no es buen negocio desprenderse definitivamente de un futbolista de apenas 19 años, que tiene contrato hasta 2026 y por el que pagaron 16 millones de euros el pasado verano al Barcelona.

Tampoco parece viable que el joven alargue su cesión con los de Bordalás, ya que aunque sí está teniendo el protagonismo, su alta ficha es muy alta para la tesorería del Valencia. De hecho, Ilaix renunció a parte de sus emolumentos para firmar en el pasado mercado invernal.

Según lo publicado por el diario alemán, Ilaix no es el único joven con talento al que Tedesco no quiere en su plantilla porque entiende que genera mal ambiente. El técnico italo-alemán también ha puesto la cruz a Brian Brobbey, otro fichaje de relumbrón del Leipzig al que el club cedió al Ajax por petición de su entrenador.