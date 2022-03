El hijo de Drogba desaparece: "Dijo que se iba un fin de semana y no sabemos nada de él"

Isaac Drogba es el hijo de Didier Drogba, uno de los delanteros históricos en la Premier League con el Chelsea y en Europa. Su hijo, de 21 años, ha crecido como un joven talento del fútbol, con todas las condiciones para destacar y con todos los medios para llegar a ser un futbolista de máximo nivel como su padre. Pero algo se ha torcido para que su club en Portugal, la Académica de Coimbra, no sepa nada de él desde enero.

Su paso por el fútbol portugués no llegó ni a los cuatro meses, pues tras recalar en el club en septiembre de 2021, en enero dijo que se marchaba a Francia para realizar unos exámenes de Secundaria y ya nunca más volvió. Todavía tiene un contrato en vigor, sigue siendo jugador del club, pero ni sus compañeros ni su entrenador saben nada de su paradero, según desvela la publicación portuguesa Zerozero.

Miguel Carvalho, entrenador del equipo Sub-23, de la Liga Revelación, reconoce que el problema de Isaac es que está "demasiado acomodado": "Es un delantero divertido, rápido, técnicamente bueno, necesitaba tiempo para crecer. El que viene de fuera siempre necesita algo de tiempo y no lo tuvo. Se fue y no sabemos si volverá. Es una pena estar un poco acomodado porque la calidad ahí está".

"Acordamos una fecha de regreso y no se presentó. No hemos sabido nada más sobre él", asegura Carvalho un tanto desconcertado.

Los compañeros con los que compartió piso destacan la calidad de Isaac, pero manifiestan que no estaba muy integrado. Una lesión le alejó del primer equipo y en el B la competencia es altísima, algo que pudo influirle en su espantada, da a entender Matheus Palmério, compañero en el terreno de juego y de piso de Isaac: "El equipo B está formado por los no convocados de la Sub-19 y la Sub-23, es un un espacio competitivo duro".

En el club creen que la competencia le vino grande al hijo de Drogba, un chico tímido y poco predispuesto para un gran esfuerzo: "Lo empujamos, preguntamos si su padre no vendría a Coimbra a ayudar a la Académica, pero Isaac no reaccionó. Reír mucho, eso es todo lo que hacía. Es un chico tranquilo, siempre se queda en su rincón y no le gusta destacar".

La idea del técnico coincide con la de su compañero Matheus Palmério: "Isaac tiene mucha calidad, pero le faltó más dedicación en los entrenamientos, estaba un poco desprendido. Y luego tuvo una lesión y estuvo parado unas semanas. Así que terminó sin jugar en la Liga Revelación. No creas que el hijo de Drogba defrauda por ser excéntrico o arrogante. No pasa por eso. Es la apatía y cierta complacencia lo que marca su carácter".

Carvalho sacó una lanza en favor del hijo de Drogba: "Conocí a un buen chico. La diferencia es que no necesitaba trabajar para ganar dinero a un nivel superior. Conocí a muchos futbolistas y los que realmente quieren son los que luchan".

El preparador portugués reconoce que en el club no saben absolutamente nada de él: "En enero se despidió de nosotros, dijo que iba a pasar el fin de semana en Francia con su familia y no volvió. Honestamente, ni siquiera sé si va a volver". En la cuenta oficial de una red social, la última publicación de Isaac Drogba se remonta a diciembre y el día en que celebra su 21 cumpleaños. En la fotografía se puede ver que estás en una calle portuguesa. Es la publicación más reciente.