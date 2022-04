Durante unas semanas, el tiempo que duró la resaca de la eliminación en Champions, París se resignó a perder a su estrella Kylian Mbappé. Todo apuntaba a que el atacante de moda había visto en el Bernabéu que su futuro estaba allí. En el partido del Parque de los Príncipes posterior a la derrota ante el Real Madrid, todos los jugadores del 11 inicial fueron abucheados mientras sonaba su nombre por megafonía, todo menos el de Mbappé, cuya ovación representó el sentimiento general de la afición parisina para con su delantero.

Pero en las últimas horas, la tendencia de que Mbappé está fuera del PSG la próxima temporada ha cambiado. El jugador mantiene viva la duda y ahora ya no tiene motivos para hacerlo, más allá de seguir siendo adulado por la grada del Parque de los Príncipes, que corea su nombre en una clara operación de seducción. Si los aficionados lo hacen es porque piensan que tiene opciones y porque, frente a las noticias que llegan de Madrid, según las cuales la decisión de irse está tomada, creen al futbolista cuando asegura que la pelota está todavía en el aire.

Mbappé parece cómodo alimentando la duda. A falta de elementos contundentes, sus palabras son escudriñadas con microscopio en busca de alguna pista que permita clarificar su futuro. En ese juego, sus palabras en la noche del domingo, tras haber firmado otra obra maestra en el Parque de los Príncipes, echaron más leña al fuego de la esperanza.

Tras dos tantos y tres asistencias suyas, el talento francés afirmó no haber tomado ninguna decisión sobre su futuro: "No, no he hecho mi elección. No he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible".

Después, el atacante explicó sobre esos nuevos parámetros que son "a tener en cuenta", aunque no citó cuáles eran. "No es una decisión fácil. Trato de tomar la mejor posible con mi familia", apuntó, según recoge Le Parisien, al tiempo que manifestó que "sí" es posible quedarse en el París Saint Germain.

En cada una de sus declaraciones acerca de su futuro en los últimos tiempos, Mbappe siempre mantiene que no ha decidido aún si seguirá en el París Saint Germain, con el que acaba contrato el próximo 30 de junio, o empezará una nueva aventura en otro equipo, con el Real Madrid en ventaja en ese sentido, en el caso de que no continúe en su actual club.