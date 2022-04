El Parque de los Príncipes no ha olvidado las eliminaciones del Paris Saint-Germain tanto en Copa como en Champions y se encarga de mostrar su indignación en los partidos de Ligue 1. El domingo le tocó pagar el plato roto a Sergio Ramos, que volvía a jugar tras dos meses y medio y fue recibido con una tremenda pitada. El defensa está en el punto de mira de los aficionados parisinos por sus continuas recaídas y la hinchada le castigó durante todo el encuentro. No sólo fue silbado al entrar, sino que fue increpado cada vez que tocó la pelota.

El ex del Real Madrid vive un auténtico drama en París. Ha logrado, por fin, acabar con su calvario de lesiones y se ha encontrado con un escenario casi peor. Ramos se ponía por sexta vez la camiseta del PSG. Sus problemas en el sóleo no le dejan jugar con regularidad. No jugaba desde el 23 de enero, lo que provoca el enfado de la afición, que considera su incorporación como un gran fracaso de la dirección deportiva.

🇨🇵 Parece que los hinchas del PSG no están muy contentos con Sergio Ramos. 😳 pic.twitter.com/ORUWW24xxW — Zona 10 (@ZonaDiez_OK) April 3, 2022

El ex jugador del Real Madrid y del Sevilla saltó al campo para sustituir a Marquinhos en el minuto 72 del encuentro. Pochettino quiso que el central recuperara sensaciones, aprovechando la goleada ante el Lorient se pudo permitir el lujo de cambiar a un central por otro.

El argentino va a intentar recuperarlo, aunque sabe que no va a tener muchas oportunidades para ponerle a jugar. Ramos, por su parte, espera poner fin a su calvario con las lesiones. Por ahora, ha podido jugar seis partidos con el PSG, sólo dos de ellos de manera consecutiva.

Hasta este domingo, mermado por las lesiones, Ramos -campeón mundial y doble campeón de Europa con la selección española- sólo había disputado 283 minutos y sólo jugó dos partidos completos, ante el Reims en enero y frente al Saint-Étienne en noviembre. Ahora, tiene por delante el último tramo de la temporada para intentar engordar sus estadísticas.