El representante de Gareth Bale, el polémico Jonathan Barnett, ha hablado sobre la situación del jugador galés en el Real Madrid y no se ha mordido la lengua, arremetiendo contra el técnico Carlo Ancelotti, contra la prensa y también contra la afición merengue.

"Él está en el banquillo, así que hay que preguntarle a Ancelotti. No es decisión de Bale, pero no puedo criticarle (a Ancelotti) porque ha tomado su decisión y Bale no juega", ha dicho Barnett en declaraciones a Deportes Cuatro, añadiendo que el delantero no jugará este miércoles contra el Chelsea en Stamford Bridge, en la ida de cuartos de final de la Champions. "Es imposible", dice.

Barnett también ha criticado a los medios de comunicación españoles, señalando que "se han mostrado desagradecidos" con el británico y añadiendo que quiso llevar a juicio lo que hacían con su representado, pero que éste le acabó parando los pies. "Culpan a Gareth porque no tienen nada mejor que hacer. Nunca han hablado con él, no lo conocen. Habla español, lo que pasa es que lo dice gente que no le conoce. Estúpidos e ignorantes que no han hablado con él. Es una vergüenza", apunta Barnett.

"Ha sido muy feliz en Madrid. Llego siendo joven, sus hijos han nacido allí, ha donado mucho dinero a los hospitales españoles por covid y ama la ciudad y el club y creo que los parásitos son los que hablan mal de él", abundaba Barnett en sus críticas a la prensa.

El representante también tiene lo suyo para los seguidores madridistas. "Si los aficionados le hubiesen mostrado cariño, la situación hubiera sido diferente. Cuando miren atrás, verán el gran jugador que estuvo en el Real Madrid y lo que hizo por el Real Madrid. Se van a arrepentir. Los aficionados y el club se tendrían que despedir de él como se merece", señala al respecto.

El pasado 24 de marzo, Bale brilló con la selección de Gales, en las semifinales de la repesca para el Mundial de Qatar 2022, firmando un doblete frente a Austria (2-1). Un día después, el galés utilizó su cuenta de Twitter para escribir un comunicado donde expresaba lo que sentía sobre la prensa.

"En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este? Afortunadamente, he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y molesten personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas", apuntó un Gareth Bale que, salvo sorpresa mayúscula, no renovará su contrato con el Real Madrid —acaba el próximo 30 de junio— y buscará un nuevo equipo para afinar su preparación para el Mundial de Qatar, siempre que Gales derrote en la final al vencedor de la eliminatoria entre Escocia y Ucrania.