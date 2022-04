Recado de Rooney: "Todo el mundo tiene envidia de Cristiano menos Messi"

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. Fueron compañeros en el Manchester United, pero tuvieron varios momentos de tensión que, según parece, se han dilatado en el tiempo. En los últimos días, el actual entrenador del Derby County le ha dedicado varias directas e indirectas, la última relacionada con Lionel Messi.

En una entrevista para Manchester Evening News, Rooney dijo lo siguiente sobre CR7: "Diría que no hay un jugador de fútbol en el planeta que no esté celoso de Cristiano Ronaldo excepto Messi. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que ha ganado. El six-pack, su cuerpo. Creo que todos los jugadores menos Lionel Messi están celosos de Cristiano".

La indirecta es clara y seguro que no le hace ninguna gracia al bueno de Cristiano Ronaldo, que siempre ha vivido con la sombra de Messi. Además, Rooney lleva una semana intensa en cuanto a calificativos o recados contra el actual jugador del Manchester y ex de Real Madrid y Juventus. El otro día, Wayne comentó en Sky Sports que no está convencido de que el fichaje de Cristiano fuese bueno para el equipo de Old Trafford.

"Ha marcado goles importantes al principio de la temporada en la Liga de Campeones y un hat-trick contra el Tottenham, pero creo que si se mira hacia el futuro del club, hay que apostar por jugadores más jóvenes y con más hambre para levantar al United en los próximos dos o tres años. Cristiano está envejeciendo un poco y ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años, y eso pasa. Es una amenaza de gol, pero creo que durante el resto del partido necesitan más", sentenció Cristiano.

Eso sí, Wayne recibió la respuesta de Ronaldo con un "dos celosos" que escribió el luso en una publicación de Instagram en el que aparecían Rooney y Carragher, es del Liverpool.