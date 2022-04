El Manchester City y el Liverpool han empatado (2-2) en el duelo estelar de la Premier League. Un punto para cada equipo, con lo que el equipo de Pep Guardiola se mantiene en lo más alto con un punto de ventaja sobre los de Jürgen Klopp, mientras que el West Ham falló (2-0) ante el Brentford por la zona de Liga de Campeones.

El Etihad Stadium vivió otro capítulo de la gran rivalidad entre ambos equipos por el dominio en el fútbol inglés. El City, que ha visto recortado a la mínima de un punto su liderato, frenó la persecución de un Liverpool que estuvo más cerca de perder.

El equipo citizen, que el miércoles tratará de eliminar al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions, se adelantó en dos ocasiones, por medio de De Bruyne, incansable todo el partido, y Gabriel Jesus. Diogo Jota reaccionó de inmediato al primero y en el primer minuto de la reanudación Sadio Mané hizo el 2-2.

Sterling llegó a hacer el 3-2, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de centímetros y en los últimos minutos, Mahrez tuvo un balón al palo y otra final muy clara para el City. La Premier seguirá abierta entre ambos, 74 y 73 puntos, con la Champions por medio, el Liverpool se mide al Benfica, y siete jornadas más.

Además, el domingo dejó el tropiezo del West Ham ante un Brentford que, en el año de su histórico regreso a la elite, no deja de coleccionar hazañas para acercar la permanencia. Los de David Moyes no aprovechan el bache del Arsenal y se quedan sextos a seis puntos de un Tottenham que es ahora quien no falla.