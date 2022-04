Xavi Hernández admite que el FC Barcelona es "el club más difícil y exigente del mundo" porque "no vale ganar 1-0 en el minuto 90", por lo que afrontan la vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht "con ilusión" al ser un título que "no tiene el club". "El Barça es el club más difícil del mundo porque hay una exigencia diaria. Tenemos que estar motivados en cada partido. Nos lo exige la historia desde que Johan Cruyff puso de listón ganar jugando bien, aquí ganar 1-0 en el minuto 90 no vale", afirma el técnico azulgrana en rueda de prensa.

El cuadro culé afrontará un duelo clave en sus aspiraciones de llegar a la semifinal de la Liga Europa. "Para el Eintracht es el partido más importante de su historia y tenemos que igualar esta intensidad", dijo sobre el deseo de los alemanes. "Jugar la vuelta en casa con nuestra afición es una de las claves del partido. Necesitamos que estén con los jugadores y presionen", explicó Xavi sobre el ambiente del Camp Nou este jueves, que vivirá uno de los "grandes objetivos de la temporada".

Preguntado por las bajas en defensa, Xavi admitió que Gerard Piqué sigue en duda y que dependerá "de sus sensaciones". No obstante, afirmó que si no está "al cien por cien en un partido de este nivel es difícil que pueda participar". Del mismo modo que Sergiño Dest o Memphis, quienes finalmente han entrado en la convocatoria.

En el caso de Ansu Fati, Xavi ve contento al joven futbolista y su reaparición dependerá de él mismo. "Cuando él nos diga que está preparado y los datos físicos estén, él estará. No nos marcamos un día", expuso.

Para sobreponerse al Eintracht, el técnico de Terrassa destacó las pérdidas de pelota y el estado del césped. "Esta vez no tendremos esta excusa. Debemos minimizar los contraataques y las pérdidas que generan las transiciones", recalcó sobre los puntos débiles del equipo en la ida. "Tenemos que ser responsables con la pelota, tuvimos muchas pérdidas innecesarias, lo vimos repasando el partido, y no pueden pasar este nivel. También tenemos que entender cuando atacar espacios. Hemos entrenado mucho a nivel táctico para ponerle solución", explicó el de Terrassa.

Sobre la fatiga mental del equipo y la exigencia del calendario, Xavi ha recordado que les va la vida en cada partido. "Cuesta mucho ganar el domingo después de jugar el jueves, lo mismo ocurre con la 'Champions'", admitió.

Elogios a LaLiga

En este sentido, el entrenador recuerda que la Liga de Campeones era su deseo, pero las circunstancias condicionaron sus objetivos. "Es un título que nos da mucha ilusión. Nos gustaría estar en la Champions, y trabajamos para ello. Ayer lo vimos desde casa, nos duele eso pero nos tiene que dar coraje", reafirmó. "Lo de ayer me hace pensar que la Liga no está tan lejos de la Premier League. De momento hay dos equipos españoles en semifinales y hoy juega otro", explicó Xavi sobre el histórico pase del Villarreal ante el Bayern y la remontada del Real Madrid contra el Chelsea.

"Siempre está el debate, pero la Liga siempre es la Liga, es competitiva y por eso siempre es difícil competir", zanjó al ser preguntado por las eliminatorias de los equipos españoles en competiciones continentales.