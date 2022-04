El Eintracht de Fráncfort ha desinflado el globo del FC Barcelona con un triunfo mayúsculo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League (2-3), disputado este jueves en un Camp Nou plagado de aficionados alemanes —más de 25.000—, y terminará la temporada sin títulos salvo una remontada que sería histórica en LaLiga Santander.

El equipo alemán, verdugo del Betis en la ronda anterior, ha acabado saliendo por la puerta grande de la Ciudad Condal en una noche redonda que comenzó de la mejor manera para sus intereses. A los tres minutos, un ingenuo penalti de Eric García sobre Lindstrom desequilibró el duelo. La valentía del Eintracht encontró premio mucho antes de lo que hubieran imaginado. Kostic no falló desde los 11 metros. Los de Oliver Glasner, que ya fueron dominadores en el choque de ida (1-1), intentaron desplegar la misma idea en Barcelona. La velocidad de Knauff, uno de sus mejores jugadores, y el talento de Kostic pronto dieron más alegrías a los suyos. Entre medias, Dembélé lo intentó con un centro al área que remató sin suerte Aubameyang.

El Eintracht no pasó apuros en ningún momento, aunque sí perdió cuotas de dominio en la sala de máquinas. Sin embargo, puso el 0-2 con un golazo de Santos Borré. El ex del Villarreal y del Atlético de Madrid la pegó con el alma después de conducir el cuero con el exterior de su bota. El zapatazo fue tremendo y desarboló la estirada de Ter Stegen. Los de Xavi quisieron reaccionar pero no lo consiguieron. Es más, fue Lindstrom quien se topó con el meta culé merced a un disparo cruzado que pudo suponer el tercero.

Se mascaba la tragedia en el Camp Nou, pero los culés se resistían pese a no pisar el área contraria durante muchos minutos de este encuentro de vuelta. Una posible mano de Borré, que el VAR intentó corregir sin suerte para los culés, tampoco fue opción para el Barça. Ahí murieron todas las opciones de un Barça que no ofreció más argumentos que la posesión y el sufrimiento en la línea defensiva. Kostic, a 20 minutos para el final, echó el cierre al partido y a la eliminatoria para regocijo de buena parte del Camp Nou, con una sorprendente entrada de aficionados alemanes y teñido de blanco.

Al final, cambiando centrales por delanteros y con acciones a balón, el Barça intentó meter el miedo en el cuerpo a su oponente. Y se quedó en eso pese a los 10 minutos de añadido y el suspense que se encargaron de poner en el marcador Sergio Busquets y Memphis Depay: el primero marcando un golazo en el 90’ y el holandés, con el definitivo 2-3 al transformar un penalti cuando se llegaba al minuto 100. Ni esa reacción orgullosa pudo impedir la derrota y su adiós a Europa. Por su parte, el Eintracht cierra una eliminatoria sensacional y se confirma como una de las sensaciones europeas de la temporada. El combinado alemán, noveno en la Bundesliga, vuelve a unas semifinales continentales dos años después y se cita con el West Ham, que también estará entre los cuatro mejores de la Europa League tras superar al Olympique de Lyon (0-3).



Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Ter Stegen; Mingueza (Dest, m.62); Araújo; Eric García (Luuk de Jong, m.70); Alba; Busquets, Pedri (Frenkie de Jong, m.46), Gavi; Ferran Torres (Memphis, m.90); Dembélé y Aubameyang (Adama Traoré, m.61)

Eintracht de Fráncfort, 3: Trapp; N'Dicka; Hinteregger; Toure; Jakic; Rode (Hrustic, m.80); Knauff; Kostic; Lindstrom (Petter Hauge, m.80); Kamada y Borré (Ache, m.90)

Goles: 0-1, m.4, Kostic, de penalti; 0-2, m.36, Santos Borré; 0-3, m.67, Kostic; 1-3, m.90, Busquets; 2-3, m.90+10, Memphis, de penalti

Árbitros: Artur Dias (Portugal). Amonestó con tarjeta amarilla a Eric García (m.3), Gavi (m.28) y Dembélé (m.94), del Barcelona; y Jakic (m.24), Hrustic (m.83) y Knauff (m.96), del Eintracht. Expulsó a N'Dicka (m.95 y 99) por doble amarilla. También amonestó a los entrenadores Xavi Hernández y Oliver Glasner a los 96 minutos

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League disputado en el Camp Nou ante 79.468 espectadores, entre ellos más de 25.000 seguidores del Eintracht