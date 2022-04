Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no dio por zanjada LaLiga Santander antes de rendir visita al Sevilla, afirmó que no está acabada, y reconoció que siente que todo el mundo está esperando la derrota de su equipo para que se reabra la lucha por el título: "Necesitamos ganar y sumar puntos porque la Liga no está acabada y todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. Ojalá que no llegue. La liga está abierta, tenemos ventaja y lo importante es sumar puntos mañana y los próximos partidos hasta que esté acabada. Cada partido puede ser una trampa".

Y puso en valor la calidad de su próximo rival, confiando en que sus jugadores hayan tenido una buena recuperación del gran desgaste físico realizado el martes ante el Chelsea en la Champions League. "Sabemos bien el valor del Sevilla, un equipo que lucha en la competición para intentar ganarla o acabar entre los cuatro primeros. Estamos preparados".

"El equipo está bien, hemos tenido tiempo para recuperar y preparar bien un partido difícil, ante un rival fuerte con muchas cualidades individuales y colectivas. Va a ser difícil pero estamos preparados física y mentalmente, sabemos que se acerca el final de temporada. Cada partido es muy importante", agregó.

Para sacar algo positivo del Ramón Sánchez-Pizjuan apuntó Ancelotti que sus jugadores deben hacer "un partido enérgico con intensidad", y les ve capacitados. "El tiempo de recuperación del martes al domingo noche ha sido suficiente para todos".

Modric, como Maldini

Para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones fue clave la figura del croata Luka Modric. A sus 36 años no acusa la edad en su físico y Ancelotti, buscando un caso similar en jugadores que ha dirigido, lo comparó con Paolo Maldini.

"Luka va a terminar su carrera en el Real Madrid, no sé cuándo pero la idea de todos es esta. No tiene problema para renovar por nosotros, por el club ni por él, está bastante claro. Es un jugador que se cuida mucho, que no tuvo lesiones importantes en toda su carrera y eso ayuda mucho. Ya tuve una leyenda del fútbol como Maldini que con 40 años ganó la Champions. Si lo tengo que comparar con uno es con él por su seriedad, la calidad, por como entienden el fútbol. Son leyendas".

Zanjó Ancelotti la situación vivida con otro jugador importante de su equipo, el alemán Toni Kroos, que mostró su enfado ante el Chelsea cuando fue sustituido en la segunda parte: "Lo que ha pasado con Kroos ya ha pasado. Estaba enfadado con el entrenador pero no con la persona, no necesito hablar, no hemos hablado, nos hemos mirado a los ojos y ya está. Es una persona de un nivel muy alto, no necesito pedir explicaciones. Le conozco muy bien como persona. Todo se acabó al final del partido".

El técnico italiano confirmó las bajas del francés Ferland Mendy y el brasileño Marcelo para la visita a Sevilla que encara sin sus laterales zurdos. "Desafortunadamente tenemos la baja de Marcelo y Mendy para este partido. No son cosas muy serias".

Las dos bajas por problemas musculares no deben ser una tendencia en el equipo, defendió 'Carletto', que espera un buen nivel en el final de temporada. "El equipo está bien, lo ha demostrado los últimos partidos y también en la prórroga ante el Chelsea. Sufrimos más en 90 minutos que en la prórroga y eso significa que el equipo tiene energía. Podemos llegar a final de temporada en una buena condición", defendió.

Por último, desveló la razón por la que Eden Hazard se operó en la recta final de la temporada y no esperó al final. "Hazard está bien, ha quitado esta placa que le molestaba. No me gusta mucho hablar del aspecto médico por privacidad pero no podía continuar con una placa que le daba problemas, infecciones. La ha quitado y necesita recuperar".