Así montaron la Supercopa en Arabia Piqué y Rubiales: "8 kilos para Madrid y Barça y os quedáis 6 la Federación..."

La Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luis Rubiales, pactó con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

La Federación, según ha destapado El Confidencial, se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, 24 en total.

Las conversaciones destapadas por El Confidencial entre Luis Rubiales y Gerard Piqué hablando sobre cómo conseguir convencer a los clubes de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí no tienen desperdicio: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...".

En marzo de 2019, Rubiales y Piqué iniciaron la búsqueda de un estadio. Rubiales iba a reunirse con el Real Madrid para tantear que se disputara en el Santiago Bernabéu, aunque el verdadero objetivo era que se jugara en el Camp Nou

"Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona]... Creo que legitimidad tenemos"

Piqué responde a Rubiales cuando el presidente de la RFEF le asegura que el Madrid no jugará fuera de España por menos de 8 millones de euros.

En otra de las conversaciones destapadas por El Confidencial, antes de que se terminara llevando el torneo a Arabia, se especula que se jugaría en España. Tanto Rubiales como Piqué montan un plan para que la sede sea el Camp Nou: "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", señala Rubiales.

Rubiales dio su visto bueno al nuevo formato y autorizó a Piqué a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores. A partir de ese momento, Piqué pasó a trabajar para la Federación

Finalmente, La RFEF cierra un acuerdo con Arabia Saudí y la primera Supercopa de España se disputa allí en 2020, hecho que no ha cambiado desde entonces. Mucho dinero en juego como para cambiar la sede.