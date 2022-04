El defensa del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, dejó claro que cualquier operación de su empresa con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es "totalmente legal" y que "lo único ilegal" de todo lo que ha salido a la luz este lunes "es coger audios y filtrarlos por interés".

Según unos audios publicados por 'El Confidencial', el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el propio Piqué habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, pero el presidente de Kosmos tiene claro que no ha habido nada ilegal y que ponía "la mano en el fuego" por el propio mandatario federativo.

"'El Confidencial' me llama hace una semana y me dicen que esto va a salir. Les dije que me daba igual, no me tengo que esconder de nada, estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es correcto o si hay un conflicto de interés, pero lo que es ilegal es coger audios privados y filtrarlos por interés, que no hay que ser tonto para saber quien puede estar detrás", señaló Gerard Piqué en una rueda de prensa a través de su canal de 'Twicht'.

El central, que recordó que la noticia del acuerdo con Kosmos y la comisión "ya salió en 2019", no quiso entrar en esta polémica de quien era la persona interesada en sacar esto a la luz. "No voy a nombrar a nadie y menos a Javier (Tebas), que también hacemos cosas con LaLiga o la UEFA. Cuando traes un negocio es para todos, así funciona el negocio, lo que pasa es que este es un país habituado a pensar mal", remarcó.

"No me quiero poner a pensar en si van a por mí o a por la RFEF, esto es una filtración malintencionada. Se usan unos audios fuera de contexto para crear una noticia, la noticia es que se han filtrado audios de manera ilegal", añadió.

Piqué no entiende "el revuelo" formado porque está "convencido" de que cualquier decisión que toma Rubiales "debe pasar por unos procesos en la Asamblea" y cree que no es a él al que están "buscando". "He salido rebotado porque iban a buscar al presidente de la RFEF y han encontrado esto, al que le roban los audios es a él. Esto sorprende porque no es habitual que un jugador esté involucrado en este tipo de negocios porque hasta que no se retira no hace otras cosas y a mí me gusta, ¿tengo que pedir perdón por esto?", indicó.

"He hablado con el presidente porque estaba preocupado por el qué dirán y le he transmitido que debíamos estar tranquilos porque no hay nada que esconder. Pondría la mano en el fuego, y no la pongo por muchísima gente, de que jamás ha cobrado una comisión directa o indirectamente por el cargo que ostenta. Le conozco y si algo es, es honesto y noble", admitió sobre Luis Rubiales.

El presidente de Kosmos remarcó que el dirigente ya ha "denunciado" este robo de audios y que "obviamente" tienen previsto tomar acciones legales, mientras que sabe que saldrán más audios. "Alguno en el que parece que menciono al rey emérito, pero no me acuerdo. No le conozco de nada, pero quizá fue porque nos podría ayudar por sus contactos. No tengo las conversaciones porque son móviles antiguos, pero estoy cero preocupado", afirmó.

¿Conflicto de interés?

De todo modos, dejó claro que "en ningún momento" se ha "quejado" a 'El Confidencial'. "Si tienes esa información debes sacarlo, es vuestro trabajo", replicó. "Con los audios de Florentino Pérez iba en plan de cachondeo porque había algún medio que no los ponía, pero estaba en total desacuerdo en que fueran públicos, de hecho, tuvimos acceso a ellos y quisieron que mediante distintos medios que tenemos emitirlos y nos negamos desde Kosmos", declaró.

"¿Cual es el conflicto de interés? Respecto a los cachés de los equipos, los audios están fuera de contexto, la decisión es 100% de la RFEF, yo sólo estaba ayudando a buscar una fórmula que para Rubiales fuese lógica, pero las referencias me las había marcado él. No tiene nada que ver un tema comercial con uno de resultado en el campo, yo traigo una oportunidad para la RFEF porque antes del cambio de formato se llevaba 120.000 euros por la Supercopa y ahora 40 millones", apuntó.

"¿Acaso imagináis que por eso los árbitros nos van a pitar a favor? Sin el cambio, el Real Madrid no hubiera participado en 2020 y la gana, en estos tres años se puede ver si ha afectado o me han ayudado. La línea roja depende de los valores que recibes en el colegio y sé separar un acuerdo comercial con jugar al fútbol. No he recibido una ayuda nunca ni la voy a recibir, eso es no tener la más remota idea de quien soy yo, es tirar mierda por tirar", prosiguió Piqué.

En este sentido, lamentó que en la cultura española "se acepte" de por sí que "parece que siempre hay gato encerrado" en este tipo de cuestiones. "¿Crees que un presidente de la RFEF, por un acuerdo, va a coger un árbitro y va a pitar a favor del Andorra", resaltó.

Sobre el acuerdo con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España, el catalán detalló que su empresa tiene "buenas conexiones" con este país, que les transmitió su deseo de "traer competiciones oficiales de fútbol", por lo que optaron por hablar con Luis Rubiales para ver si "podían estar interesados en mover la Supercopa fuera de España".

"También propusimos cambiar el formato porque cambiándolo se hacía mucho más interesante. Le gustó la idea y creo que ha sido un éxito rotundo, ahora la gente está super enganchada. Al aceptar, Rubiales nos firmó un mandato por el que podíamos ir fuera a buscar opciones y Arabia no era la única, pero tras evaluarlo mucho, decidieron ir allí", comentó, aclarando que el 10% de comisión era "una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por hacer una gestión de este tipo".

Orgulloso del acuerdo logrado por la RFEF

El jugador del FC Barcelona se mostró "orgulloso" por este acuerdo ya que sin esos 40 millones anuales que ingresa la RFEF "serían imposibles" las ayudas a los equipos modestos del fútbol español, y se desmarcó del hecho de llevar la competición a un país que no respeta los derechos humanos ni a la mujer. "Nosotros traemos una oportunidad a la RFEF y ellos toman la decisión, mi opinión importa relativamente muy poco porque tengo poco poder de decisión", advirtió, explicando que no tiene "ningún acuerdo comercial" con la federación.

Piqué confirmó que puede existir "una penalización" si no participan en la Supercopa el Real Madrid o el FC Barcelona y puntualizó que Kosmos aparece en un anexo del contrato y no como tercera parte porque "ayuda" a Sela, la compañía pública saudí, a llevar allí la Supercopa y es de quien cobran, "y no de la RFEF".

Además, preguntado por cómo se puede compaginar sus palabras cuando surgió la Superliga de que el fútbol pertenece a los aficionados y llevarse la Supercopa de España lejos de los fans españoles, recalcó que es "obvio" esta idea, pero que "los fans están en todo el mundo". "Llevarla a Arabia hace que los de allí puedan vivir partidos que jamás tendrían la oportunidad de verlos. Yo entiendo el concepto de fan no sólo el del país porque hay clubes globales a los que siguen millones de personas", manifestó el catalán.