Continúa la polémica por los audios filtrados de Gerard Piqué y Luis Rubiales, publicados por El Confidencial, en los que el jugador del Barcelona y el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) pactaron comisiones millonarias por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

En concreto, según desveló El Confidencial este lunes, la Federación se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada una de las seis ediciones de la Supercopa en ese país de Oriente Medio, mientras que Kosmos, la empresa que preside Piqué, se lleva una jugosísima comisión de 4 millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, a un total de 24 millones de euros.

La noticia salía a la luz cuatro días después de que la RFEF hiciera público el pasado jueves un comunicado en el que aseguraba haber sido víctima de un ataque informático (hackeo) por el que se habrían sustraído de sus sistemas informáticos documentación de sus cuentas de correo electrónico, así como conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo, incluyendo al presidente Rubiales y al secretario general del organismo, Andreu Camps.

Según explicó entonces la RFEF, la información sustraída se habría obtenido de manera ilegal "y con claros propósitos delictivos", advirtiendo de que habría sido ofrecida a distintos medios de comunicación. "Se ha llegado a esta conclusión tras ser un periodista quien ha adelantado a la RFEF la próxima publicación de este material sustraído ilegalmente que el medio ha recibido, según el periodista, mediante un informador anónimo que con una voz encriptada ha contactado y lo ha puesto a su disposición por medio de una aplicación móvil", apuntó.

Aviso a la Federación

Cuatro días después, explotaba la bomba con la exclusiva de El Confidencial. José María Olmo, jefe de investigación del diario, es el periodista que firma la noticia de los audios entre Piqué y Rubiales. Este lunes por la noche estuvo en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio que dirige y presenta Juanma Rodríguez, para explicar parte de la investigación que cuenta la negociación secreta entre el presidente de la Federación y el de Kosmos.

Olmo ha desvelado que el pasado miércoles, un día antes del comunicado de la RFEF, contactó con Pablo García Cuervo, director de comunicación de la Federación —con quien coincidió en la carrera de Periodismo en la Universidad de Navarra—, para avisarle de que El Confidencial iba a publicar la exclusiva sobre los audios de Rubiales y Piqué, y que de hecho llegó a hablar "durante una hora" con el propio presidente de la Federación, quien a su vez trató de convencer al periodista para "que no publicara esta información". "Hice todo lo posible por avisarle pronto, para que recopilaran toda la información y que adoptaran una estrategia para poder defenderse", dijo a El Primer Palo este lunes.

"Ante la evidencia de que todo lo que teníamos era gravísimo", añade Olmo en el programa de esRadio, "ellos (la RFEF) al día siguiente se inventan una nota de prensa para intentar reventar esta exclusiva y decir que todo procede de un hackeo. Un hackeo que casualmente no denuncian hasta que yo les llamo el miércoles por la tarde", dice el jefe de investigación de El Confidencial.

"Esta información nos llega por una fuente anónima. Yo sé lo que ocurre en la Federación: Rubiales y su entorno deciden desprenderse de cierta información que tienen en su poder, ellos sabrán por qué... ellos sabrán por qué se inventan esto del hackeo, pero hasta que yo no les llamo el miércoles por la tarde no lo hacen (...) Se inventan en un comunicado por sorpresa una especie de organización criminal mafiosa que ha cometido un hackeo. Mira que he publicado casos de investigación, hasta sobre la mafia rusa, pero nunca había visto un comportamiento igual, así que me quedan pocos motivos para confiar en la gestión de Rubiales y de la gente que le rodea", añadía José María Olmo.

"No sólo no es un hackeo... he participado en la investigación de los papeles de Panamá, en la lista Falciani, eso sí que era un hackeo, pero lo importante es que la información sea relevante, veraz y afecte a la opinión pública", concluyó.