Gerard Piqué dio la cara en su canal de Twicht intentando justificar la comisión millonaria que la empresa Kosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El propio Piqué adelantó que podrían salir a la luz nuevas grabaciones en las que se hablaba de una posible colaboración del Rey emérito para aprovechar sus lazos saudíes y dar un empujón definitivo a la operación.

Este martes, El Confidencial ha sacado el extracto concreto del audio en el que Piqué propone a Rubiales hablar directamente con Juan Carlos I: "Rubi [Rubiales], ¿crees que acercarnos al Rey puede ayudar? Tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes", preguntó el jugador a Rubiales el 12 de mayo de 2019, según recoge uno de los audios. Y añadía: "Porque podemos entrar fácil. [...] Creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro... El emérito, ¡eh!", dejando claro que se refería a Juan Carlos I y no a Felipe VI.

A Rubiales le pareció un movimiento muy arriesgado y así se lo hizo ver a Piqué de primeras en un mensaje escrito de WhatsApp: "Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno... nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé".

Piqué siguió insistiendo y buscó alternativas para poder contar con la baza del Rey emérito en una operación que era demasiado jugosa como para que no saliera adelante: "Pero, Rubi, hagámoslo distinto. Yo... No, no... No me estáis, no me estáis pagando... Kosmos, en ningún momento... Nosotros no trabajamos para vosotros, trabajamos para los saudíes. Entonces... Desde los saudíes queremos acercarnos al Rey y lo hacemos nosotros"

Finalmente, Rubiales aceptó la propuesta de Piqué. Eso sí, el presiente de la Federación Española de Fútbol se quedó al margen y dejó al central del Barcelona toda la responsabilidad del posible acercamiento con Juan Carlos I.

Juan Carlos I niega contacto alguno con Piqué por el asunto de la Supercopa

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, desveló el mensaje que le envió en la mañana de este martes el Rey emérito sobre el asunto de la Supercopa en Arabia.

"Susanna, desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a presentar su Copa Davis, y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro, nunca".