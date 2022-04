¿Nueva lesión de Gareth Bale o solo una molestia muscular?

Gareth Bale no estará ante Osasuna. El galés, como bien ha comunicado el Real Madrid a través de sus diferentes medios de difusión, ha notado molestias y no estará ni siquiera en el banquillo del estadio rojillo.

El comunicado del Real Madrid ha sido escueto:

Bale No estará disponible para el partido de esta noche contra Osasuna. Gareth Bale no estará disponible para el encuentro que disputará hoy el Real Madrid contra Osasuna en El Sadar, correspondiente a la 33ª jornada de Liga (21:30 h).

En principio, esta baja no causa demasiados problemas a Carlo Ancelotti que no cuenta apenas con el jugador galés en lo que se lleva de temporada. Su partido ante el Villarreal es lo poco que se recuerda del ex del Tottenham y no pudo marcar. Eso sí, con Galés sigue siendo héroe y bandera del equipo británico.

Las molestias que le dejan fuera de este partido ante Osasuna se producen en su pierna izquierda. Casemiro, con problemas musculares, tampoco estará, al igual que Luka Modric, que no viaja por descanso. Mariano y Jovic siguen tocados.