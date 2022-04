Piqué pidió a Rubiales un grupo más fácil para su Andorra: "Cataluña es la región más jodida"

Una nueva tanda de audios revelados por El Confidencial desvelan la implicación de Gerard Piqué y Luis Rubiales en el episodio sucedido en 2019, cuando el Reus desciende desde Segunda por impagos y el Andorra, club del que es dueño el central catalán, fue el equipo que ocupó dicha vacante.

"Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc", dijo Piqué en un audio de Whatsapp a Luis Rubiales el 16 de julio de 2019.

Esto motivó un recurso de clubes. Apelaban al Reglamento: para ascender a Segunda B en los despachos es necesario haber jugado la temporada anterior en Tercera. El equipo de Piqué no jugó ni un minuto en esa categoría y subió directamente #SupercopaFiles https://t.co/MCad2dzikh — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

Otros equipos como Zamora, Intercity, Hospitalet, Linares, Jaén o Alcobendas mostraron interés en dicha plaza en la categoría de Bronce del fútbol español, no obstante, la RFEF hizo valer el Artículo 194 de su Reglamento y dio prioridad a los aspirantes de la misma federación que el Reus. Así, la plaza se disputó entre el Andorra y el Hospitalet, aunque estos últimos se negaron a pagar la deuda de impagos del Reus que ascendía a casi medio millón de euros.

Llegó la polémica, pues muchos clubes apelaban a la interpretación del reglamento, donde reclamaban que para ascender desde los despachos a Segunda B había que haber jugado antes en Tercera. Fue entonces cuando Piqué, una vez adquirida la plaza, pidió a Rubiales un grupo fácil.

"Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor. Siempre son los de más nivel los 4 del grupo", indicó, antes de obtener la réplica del presidente de la RFEF en la que recordaba que el criterio era la territorialidad. "Ya me imagino, pero al estar en el culo del mundo , como los de Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupos", contestó Piqué.

"Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no?", dijo Rubiales en los audios ante un Piqué insistente en alejar a su Andorra de Cataluña. "Cataluña es la región más jodida, por eso te decía que al no estar ni en España por así decirlo tengas la libertad de mandarnos a tomar por culo. Pero la de La Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más que aceptable. Esa sería la mejor zona para nosotros", dijo Piqué.