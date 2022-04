Nueva entrega del escándalo de los audios que desvelan la comisión recibida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales y por el jugador Gerard Piqué, como presidente de la empresa Kosmos, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El Confidencial publica este miércoles una nueva entrega en la que aseguran que Rubiales despreció un acuerdo con Qatar, que era igual de ventajoso para la RFEF y en el que no era necesario pagar ningún tipo de intermediación al defensa del Barça ni a ningún otro agente externo. Llegan a decir en la información que la Federación estampó su sello en un preacuerdo que acabó desechando por la oferta saudí.

Estas negociaciones ponen en entredicho las razones por las que Rubiales se llevó la Supercopa a Arabia Saudí y en cuyo contrato se penalizaba con la pérdida de 5 millones de euros si no participaba el FC Barcelona y otros 5 si no lo hacía el Real Madrid. Una cláusula que altera claramente la competición ya que la Federación pasaría de cobrar 40 millones con la participación de esos dos equipos a 30 sin ellos.

Además, cuenta el digital que Rubiales presionó a Arabia para que abonara al central catalán una 'comisión de éxito' de cuatro millones de euros por ejercicio.

Nuevos documentos y correos internos de la Federación revelan que el 23 de agosto de 2019, sólo tres semanas antes de firmar con Arabia Saudí, la propia RFEF alcanzó un acuerdo casi idéntico con la Asociación de Fútbol de Qatar para celebrar el torneo en Doha con condiciones más favorables para el fútbol español.

Qatar ofreció pagar 33 millones de euros por cada una de las ediciones durante seis años y utilizar su plataforma audiovisual Bein, de titularidad estatal, para emitir los tres partidos del nuevo formato de 'final-four'. Además, no ponían ninguna penalización si no participaban Barcelona ni Real Madrid.

Este preacuerdo, sigue detallando el diario digital, estuvo a punto de ratificarse si no llega a ser por la presión de Piqué a Rubiales para que firmara el contrato con Arabia Saudí en el que, como hemos señalado, el central se llevaba una comisión de cuatro millones de euros anuales por su intermediación.

"Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio (…) Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: 'No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo'. Por eso, que, hostia, dale una vuelta. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso", contó Piqué al presidente de la Federación en agosto de 2019.