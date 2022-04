Las frases más disparatadas de Rubiales: "No creo que me vea en una cuneta con un disparo en la nuca, pero..."

Muchas han sido las frases que ha dejado Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la rueda de prensa que ha dado para explicar el asunto de los audios filtrados con él, Piqué, la Supercopa de España y Kosmos como protagonistas. De hecho, muchas de esas frases han dejado con la boca abierta a los que han estado allí o la han seguido desde casa, pero una de ellas ha sido la más increíble.

"¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche", comentó Rubiales ante la sorpresa de todos.

Todo ello venía por una frase anterior de Rubiales que resultó extraña de por sí, sobre todo porque no se entendió muy bien la metáfora que el mandatario quiso reflejar con ella: "Yo soy un tipo normal, de Motril. No fumo, no bebo, pero yo no puedo garantizar que en el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero".

Con todo ese repertorio de frases, Rubiales fue más allá y para decir que es un luchador, puso como ejemplo una historia de su más tierna infancia: "Mi hermana me partió las piernas de arriba a abajo cuando tenía un mes porque cayó encima de mi. Mi padre me llevó al médico y este le dijo a mi padre que yo iba a ser todo menos futbolista. Yo soy un luchador".

Estas solo han sido algunas de las espectaculares e inesperadas explicaciones que ha dado hoy Luis Rubiales en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.