Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Andreu Camps, secretario general han comparecido este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para dar su versión sobre los audios publicados por el diario El Confidencial. Todo relacionado con la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí en la que están también de por medio Gerard Piqué y la empresa Kosmos, propiedad del actual jugador del Barcelona.

Contrato con Qatar

"Hemos conseguido mucho dinero para clubes que lo necesitan. El fútbol femenino no recibía ni 3.000 euros, un club de tercera recibía 7.000 euros. Vengo del fútbol modesto y va a seguir siendo la base de nuestra pirámide y la base de nuestra gestión. Hoy aparece el contrato de Qatar. Falso. Al periodista le daba igual la verdad, ya tenía su relato hecho. Que la verdad no te estropee una noticia. El contrato de Qatar, que no es tal contrato, es un acuerdo de 33 millones que tendría que ser validado por un órgano, y no lo validaron. Y esto lo conoce el periodista porque se lo hemos explicado"

Niega conflicto de intereses

"Dicen que se prohíbe justo lo que se permite. Han sesgado el artículo. Pero es que aun así, la Federación y Piqué no están en esta situación. La RFEF no le paga nada a Kosmos. No le pagamos nada. Por lo tanto no es aplicable ese artículo de FIFA. Tercer nivel superado. Otra mentira más"

Valores de la RFEF

"Ustedes tendrían que estar orgullosos como nos sentimos en la Federación de que hayamos hecho una liga femenina. La RFEF ha conseguido que las mujeres se sienten con el resto en Arabia, antes se sentaban solas. Han jugado con la ambigüedad, para deslizar algunas ideas que no son"

Ética y legalidad

"Todos estamos de acuerdo en que es legal. Estamos en el plano ético. Cada uno tiene su moral y su ética, pero en la RFEF no nos regimos por la ética del director de comunicación, del secretario ni del presidente. Tenemos tres filtros y hemos pasado los tres. Con respecto a Piqué, he luchado siempre por que los futbolistas no terminan con 30-35 y no hagan nada más. Ojalá y cada vez más haya futbolistas como Piqué que tengan otras actividades. Es lo que queremos, que cada vez estén más formados. Tenemos aquí a los responsables del buen gobierno, que nos dijeron "si la relación es de Arabia con Kosmos, aquí no hay ningún conflicto de competencia. Y si nos lo dice nuestro órgano, no hay más. Que estemos hablando de un debate ético, cuando la información me la han sacado del móvil..."

Acuerdo con Kosmos

"¿Cómo se gestó? Kosmos nos propone un cambio de formato, cambio de formato que yo ya propuse yendo a vestuarios y a Federaciones. Cuando vienen y me lo proponen digo que estamos alineados, estamos en la misma idea. Hemos hablado con otros países, China, Qatar... también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie. Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español. 50% para los clubes que participan, 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí. Es más, esto ya lo hemos contado. Esto se ha votado sin ningún voto en contra. Este acuerdo se ha votado en la Asamblea"

Campaña contra él

"Llevo cuatro años en la RFEF, no he tenido ni una sola semana donde no haya ataques, avalanchas continuas contra mi persona y contra esta institución. Aunque está siendo más grave. Estoy indignado por las falsedades y tengo un gran enfado por las falsedades y porque se esté dando importancia a las falsedades y no a que me hayan sustraído información de manera ilegal. Quiero decirles por qué estoy aquí hoy y no antes. Era importante hacer una gestión con Arabia Saudí para que nos autorice a hablar, porque tenemos un contrato de confidencialidad. Se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna es cierta. Voy a estar aquí hasta que el último de ustedes haga la última de las preguntas"