Guilherme Siqueira fue el sucesor de Filipe Luis en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid cuando Filipe puso rumbo al Chelsea en el año 2014, justo después de ganar la Liga con el equipo de Diego Pablo Simeone. Siqueira llegó procedente del Granada y exhibió un rendimiento aceptable aunque no suficiente como para seguir en el Vicente Calderón mucho más tiempo.

En una entrevista para el diario AS en la previa del choque entre sus dos exequipos, Siqueira ha contado varias anécdotas sobre las supersticiones de Simeone y su cuerpo técnico, en el que se encuentra por supuesto el preparador físico, es decir, el mítico Profe Ortega.

"Allí antes de los partidos hay que hacer siempre lo mismo, lo mismo. Yo estaba atento pero al final… Bueno, al final te acostumbras pero es gracioso. Las mismas canciones al ir al estadio, en el vestuario, los mismos gestos… Todo igual, todo. Cuando volvíamos del calentamiento el Cholo estaba en el vestuario con el balón, siempre botándolo ¿no? Con la mano, y cuando entraba el capitán se lo daba al capitán y el capitán también hacía lo mismo. Todos los partidos así", comentaba el brasileño sobre el Cholo.

Pero Siqueira también tiene otra divertida historia con el Profe Ortega: "En un partido en casa yo estaba en el banquillo con Moyá, delante tenía al Profe, sentado. Estábamos atacando una contra, un centro para Mandzukic, y yo grito: "Goool...", antes de que pasara. Y el Profe me echó una bronca… "Que no hay que gritar gol antes de tiempo". Salimos en televisión Moyá y yo riéndonos porque yo decía: "Pero yo qué he hecho para que me eche la bronca…". Me pasó aquel día y no lo volví a repetir. Aprendí".

Y aparte de la anteriormente mencionada, cuidado con quitar la música que se pone siempre en el vestuario. Siqueira lo cuenta: "Había un pendrive que, yo creo, era también por superstición, por haber ganado LaLiga el año anterior y estaban siempre las mismas canciones. Cuando llegábamos al vestuario ya estaba con la música. Y no se podía parar. Un día que se paró por algo y el Profe empezó a gritar: "La música, la música"… ¡Como si el partido estuviera ya 1-0 perdiendo, ¿sabes?".

Es un hecho que a día de hoy se siguen haciendo las mismas cosas en el vestuario rojiblanco y como no, todo es por superstición.