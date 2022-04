La gran traición de Piqué a Sergio Ramos que deja muy retratado al central del Barcelona

Gerard Piqué ha quedado muy retratado en el último documento destapado por El Confidencial. El central del Barcelona le pasó a Rubiales un audio privado que le mandó Sergio Ramos en el que el por entonces capitán del Real Madrid hablaba de la relación entre el presidente de la RFEF y David Aganzo, presidente de la AFE y criticaba a ambos.

Piqué y Rubiales tenían claro que quería la cabeza de Aganzo. No podría seguir ni un minuto más como en su cargo. Buscaban apoyos y Gerard tocó a Ramos y el de Camas, a pesar de había puesto la cruz al presidente de la AFE por un feísimo detalle que tuvo con él, se desmarcó de la turbia jugada.

La respuesta de Ramos a Piqué pasó del móvil de jugador del Barça al de Rubiales. "Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial", escribió Piqué.

El audio tendría que haberse quedado en el teléfono de Piqué, pero este se lo reenvió a Rubiales. Piqué era consciente de que estaba traicionando la confianza de Ramos y pidió al presidente de la Federación que fuera extremadamente discreto#SupercopaFileshttps://t.co/21pu7jTCIw pic.twitter.com/hLvRD8sQlo — El Confidencial (@elconfidencial) April 22, 2022

Piqué pide a Ramos que se manifieste en apoyo a los planes de Rubiales y Sergio deja clara su postura:

"Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (refiriéndose a Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE. Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri. Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos". Realmente sorprendido con la inteligencia de Sergio Ramos en este audio. No sé cómo se habrá comportado otras veces, pero aquí intuyo que ha calado a Piqué y no quiere meterse en líos. pic.twitter.com/pPqA4rg3Ly — Jorge (@quillobarrios) April 22, 2022

Ramos manda con confianza un audio a Piqué en el que a pesar de reconocer que David Aganzo le hizo un gran feo, no quiere meterse en un asunto tan espinoso. Piqué, para justificar a Rubiales que se está moviendo en la cruzada conjunta que tienen ambos contra el actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, reenvía el audio que le manda el por entonces capitán del Madrid al presidente de la Federación Española de Fútbol al que le dice que lo mantenga en secreto.

Un queda bien de tomo y lomo don Gerard Piqué que encima traiciona por la espalda a Ramos. Chivato y acusica. Lo curioso es que la jugada no le sale nada bien a Gerard, ya que a Rubiales no le hace ninguna gracia que le reenviara un audio de una conversación privada: . "No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión", responde un molesto José Luis.

Hay que recordar que Piqué ya le dio un palo a Sergio Ramos cuando pidió a Rubiales que le hiciera el favor de interceder por él a la hora de ir a los Juegos Olímpicos.