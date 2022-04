Xavi no es optimista: "Seamos realistas, la Liga es casi imposible"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido aplazado que enfrentará a Barcelona y Rayo Vallecano en el Camp Nou y que debió jugarse hace unos meses. Todo ello después de caer en la Europa League y remontar el vuelo ante la Real Sociedad ganando por 0-1 en el Reale Arena de San Sebastián.

Xavi ha repasado los temas más importantes de su equipo incluyendo la más que complicada lucha por la Liga y el mercado de fichajes.

Realismo ante el Real Madrid

"Nos estamos jugando mucho, la Champions del año que viene. La segunda plaza. Seamos realistas, la liga es prácticamente imposible. No son las mejores sensaciones las que hemos tenido en los últimos partidos. Queremos recuperarlas"

Luchar el año que viene por títulos

"El presi me supera en optimismo. Lo que dice Alves... nunca lo sabremos. No nos ha dado para competir en las competiciones del K.O. Debemos tener mucha paciencia. Los primeros, nosotros. El año que viene, intentar luchar por ganar títulos. No nos ha llegado para competir. No sabremos nunca si Alves tiene razón"

Día del Libro

"Hay momentos que seríamos un libro de ciencia ficción. Situaciones de terror, como cuando no teníamos jugadores. Situaciones como la de noviembre, viendo la clasificación. Hemos de entender que estamos en la era post Messi y hay que tener mucha paciencia. No se ha dado la situación para ganar títulos. Debemos reforzarnos y ser valientes en el juego. Tenemos que ser realistas y tener temple"

Fichaje de Aubameyang

"Si es gol, como si es con la espalda. Ha hecho goles toda su carrera. Era una garantía. Trabaja para el equipo. Es un fichaje muy bueno. Un súper fichaje de invierno. Ayuda al equipo y es una persona positiva"

Problemas para Piqué

"Es una pena que tenga estas molestias. Dependerá de cómo vaya yendo. Depende de sus sensaciones. Lleva dos o tres meses así. Lo iremos gestionando"

Duelo ante el Rayo

"Es una oportunidad, una ocasión de oro para afianzarnos en la segunda posición y mejorar el juego.Es un rival difícil, que te aprieta. Tienen un muy buen entrenador, valiente. Es un partido para mostrar personalidad y ser contundentes y más eficaces. Sería un paso muy importante ganar para amarrar la Champions"