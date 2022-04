Leonardo amenaza al Real Madrid: "Están demasiado seguros de fichar a Mbappé"

En la historia de nunca acabar aunque por suerte para todas las partes, el culebrón Kylian Mbappé está cerca de finalizar. Ya sea con su fichaje por el Real Madrid o con su renovación por el PSG, este verano sí se antoja definitivo para saber qué ocurrirá con el delantero galo tras cinco años de noticias que no se hicieron realidad.

Ahora es Leonardo el que pone más sal al guiso con unas declaraciones justo después de que el PSG ganase la Ligue 1 este mismo sábado: "En Madrid están seguros desde hace tres años de que Kylian terminará en el Real. Y quizá... ¿no estarán demasiado seguros de ello?".

El director deportivo también confirmó que la familia de Mbappé ha estado en Doha donde hubo "discusiones" en torno a su posible renovación: "Creo que siempre ha habido discusiones con Kylian. Kylian habla también con nosotros, hay una comunicación constante. Está todavía reflexionando. Se mira todo".

Leonardo no tira la toalla y confía en que Kylian siga en París la emporada que viene: "Kylian habla y dice las cosas claramente. Creo realmente lo que dice. Está en una reflexión profunda. Creo que no ha tomado su decisión. Sabe lo que quiere y sabemos lo que piensa. Por eso me parece que es una cuestión de tiempo. Está en una reflexión profunda para tomar la mejor decisión".