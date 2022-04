El pasado de Carlo Ancelotti: agricultura, vacas y tierras alquiladas

Carlo Ancelotti. De Italia a España pasando por Inglaterra. Milan, Real Madrid, Chelsea, Everton, Nápoles... Su palmarés, la envidia de todo amante del fútbol. Su carácter tranquilo, la envidia de toda persona nerviosa. Así es el técnico del Real Madrid que ha pasado por Universo Valdano en la previa del duelo de semifinales de Champions ante el Manchester City.

Infancia en Italia

"Mi madre no quería, no le importaba nada el fútbol. Estuve cuatro años en una escuela de curas, en los Salesianos, aprendí la disciplina, los horarios… Aprendí a ser responsable, antes siempre me ayudaban mi madre o mi abuela. No me gustaba el estudio, pero terminé como perito eléctrico"

Contento en Madrid

"Soy consciente de que entreno al club más grande del mundo, la exigencia es alta y tengo que aceptarla. En Napoli me encontraba bien, pero volver a Madrid fue especial, nunca pensaba que podría darse"

Etapa en el Milan

"A última hora Capello me dejaba en el banquillo y la grada y yo no lo entendía. Me decía que cuando fuera entrenador, lo entendería. Los jugadores de mi época tenían más ganas de ser entrenador que los de ahora, les cuesta más ponerse en nuestro lugar"

Presidentes como Berlusconi o Florentino

"Hay algunos que son aficionados y otros son presidentes business. Cambia la manera de manejar el club. Prefiero los presidentes aficionados, porque la estructura del club es parecida a una familia. Los clubes de business son más difíciles de manejar"

Florentino Pérez

"Es presidente de la categoría aficionado. Su éxito nunca lo ha tenido otro presidente, es como Berlusconi, llevaré al Madrid y al Milan en el corazón hasta que se pare. La relación entre presidente y entrenador en esta segunda etapa es más tranquila y equilibrada. Por lo que logró y por su idea para el futuro de este club. Es un equipo que nunca para, o celebras rápido porque… hay que darse prisa porque enseguida tienes que mirar delante. Por eso ha ganado tanto, no se encuentra bien con la derrota, si pasa eso vas a perder"

Mano blanco en el vestuario

"Es mi carácter. Quiero distinguir a la persona del trabajo. He crecido con el respeto a las personas. No puedes decir que eres un futbolista o un entrenador, eres una persona que juega al fútbol o una persona que entrena. El trabajo afecta a lo que eres, pero quiero distinguirlo bien"

Mejorar el fútbol

"Recortando partidos. No puedes quitar un Chelsea-Madrid o un City-Liverpool, con eso lo he dicho. Si se cansa un entrenador ponen a otro, pero si se cansa Modric, no vas a un pase como ese con el exterior. Si lo haces con la mano no eres capaz"

Duelo ante el City

"Hay dos cosas, la felicidad de estar en las semifinales en este tipo de partidos, y la preocupación. Si estás preocupado es que te ocupas de lo que pueda pasar"