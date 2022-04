Dembélé y Piqué se ausentan del último entrenamiento antes de recibir al Mallorca

Malas noticias para Xavi Hernández que no podrá contar con otro de sus jugadores para el partido de este domingo frente al Mallorca. Ousmane Dembélé no se ha entrenado con el resto del grupo por una amigdalitis y no podrá estar frente al conjunto balear.

Gerard Piqué tampoco estuvo con el grupo y se entrenó en solitario en el gimnasio. El central viene arrastrando unos problemas físicos desde hace tiempo y su presencia en la convocatoria es siempre una incógnita.

La baja del delantero galo se suma a las ausencias de Pedro González 'Pedri', Sergi Roberto, Sergiño Dest y Nico González, por lesión, así como Martin Braithwaite y Óscar Mingueza, por coronavirus.

Por su parte, Ansu Fati y Samuel Umtiti, pendientes de recibir el alta médica de sus respectivas lesiones, continuaron ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento celebrado en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

La sesión empezó con un pasillo de collejas al guardameta Marc-André ter Stegen, que este sábado cumple 30 años, y al uruguayo Ronald Araujo por su reciente renovación con el club azulgrana hasta junio de 2026.