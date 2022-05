La palabras de Infantino sobre los obreros del Mundial de Qatar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que los trabajadores se deberían enorgullecer del trabajo duro cuando se le preguntó sobre los trabajadores que construyen la infraestructura de la Copa del Mundo. A pesar de los abusos, Infantino afirmó que deberían sentirse orgullosos de tener la oportunidad de construir estadios para el Mundial de este año en la nación del Golfo, ganándose la vida en lugar de recibir caridad.

Los comentarios se produjeron después de que se le preguntara en la conferencia mundial del Instituto Milken en Los Ángeles si la FIFA usaría sus ganancias para hacer "cualquier tipo de donativo" para ayudar a las familias de los trabajadores que fallecieron en Qatar. Infantino no abordó directamente ese punto cuando respondió a la presentadora de MSNBC Stephanie Ruhle en el escenario, sino que habló sobre la introducción de un salario mínimo y mejores derechos laborales. "No olvidemos una cosa... cuando hablamos de este tema, que es trabajo, trabajo duro... Estados Unidos es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero aún así. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. Es una cuestión de orgullo haber podido cambiar las condiciones de este millón y medio de personas".

Infantino no cuestionó directamente la afirmación que le hizo Ruhle sobre los 6.500 trabajadores que han muerto. Dijo que solo tres personas han muerto en las obras de construcción de los estadios, que son financiados por los millones del petróleo y gas natural de Qatar. "Por supuesto que la FIFA no es la policía del mundo ni es responsable de todo lo que sucede en el mundo. Pero gracias a la FIFA, gracias al fútbol, hemos podido abordar el estado de los 1,5 millones de trabajadores que trabajan en Qatar".

Un sistema de esclavitud moderno

Los trabajadores de la construcción, en su mayoría hombres de países del sur de Asia, viven con varias personas en la misma habitación en Qatar, mientras que sus familias permanecen en sus países de origen. Infantino reconoció que existía una forma de "sistema de esclavitud moderno" antes de que Qatar comenzara a desmantelar su sistema de empleo 'kafala', criticado durante mucho tiempo en 2018. Los trabajadores ahora deberían poder cambiar de trabajo antes de que finalicen sus contratos sin obtener el permiso de sus empleadores actuales. La Copa del Mundo ha contribuido a un "cambio social positivo", según Infantino.