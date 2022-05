Evra señala a Guardiola: "No quiere líderes y no puede entrenar a gente con personalidad"

Pep Guardiola no ha salido nada bien parado tras la eliminación del Manchester City ante el Real Madrid en las semifinales de la Champions League. En Inglaterra le han señalado y Patrick Evra ha sido el último en alzar la voz.

El ex del United considera a Guardiola un entrenador tóxico, que se niega a fichar a jugadores con carácter que le hagan sombra en el vestuario. Una falta de liderazgo que pagó muy caro el City en la recta final de la vuelta de semifinales disputada en el Santiago Bernabéu: "El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas sus jugadores no saben o no pueden tomar la responsabilidad. No tienen a nadie en el campo que tome las riendas", afirmó Evra en declaraciones a 'Prime Vídeo'.

Evra cree que este mal de Guardiola le ha perseguido a lo largo de toda su carrera: "Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide".

El ex del United también criticó la política de los clubes estado como el City o el PSG que se basan, únicamente, en el dinero: "El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero. El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás; el Manchester City sólo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City sólo porque te ofrece más"