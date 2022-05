Mbappé sobre su posible fichaje por el Real Madrid: "Mi decisión está casi tomada"

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar sobre su futuro y Kylian Mbappé ha vuelto a decir que no lo ha decidido todavía. Eso sí, dice ahora que está más cerca. Quizá eso ilusione a los seguidores del Real Madrid y ponga nerviosos a los del PSG. O viceversa. Nunca se sabe con el delantero ex del Mónaco, pero en la balanza de expectativas todo hace indicar que Mbappé apunta más al nuevo Bernabéu que a seguir en el Parque de los Príncipes.

"No puedo decir nada sobre mi futuro pero lo sabréis muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Hace tres años me equivoqué hablando sobre este tema en esta gala. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria. Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi", comentó Mbappé al recibir el premio como mejor jugador de la Ligue 1.

25 goles y 17 asistencias ha logrado Mbappé superando a otros jugadores como Martin Terrier del Rennes, Payet del Marsella, Lucas Paquetá con el Lyon o Wissam Ben Yedder, ariete del Mónaco. Eso sí, Mbappé sigue sin desvelar su futuro.

¿Cuándo dirá su decisión Mbappé? Parece que antes de irse con la selección francesa: "No, solo quiero dar las gracias a todo el mundo. No es el lugar adecuado para anunciar mi futuro. Quiero seguir con mi idea de agradecer a todo el mundo. Hablaré antes de irme con la selección".

Para dar más misterio al asunto, esto dijo Mbappé cuando le hablaron de superar a Cavani como máximo goleador del PSG: "Hay que respetar lo que ha hecho Cavani. Es algo increíble. El PSG ha tenido grandes jugadores, formar parte de este círculo ya es un honor. Debemos saborear ya lo que tenemos y lo que hemos hecho. Ya estoy muy contento de estar entre los tres primeros".

Eso sí, el diario Marca anuncia hoy que el jugador ya le ha dado el sí al Real Madrid y que fichará por el conjunto blanco.