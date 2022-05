El Valencia atraviesa una de las etapas más convulsas de su gloriosa historia. Desde la llegada de Peter Lim todo han sido complicaciones y desgracias para un equipo con una afición descomunal que tiene la mala suerte de tener el peor dueño posible.

Con Lim a los mandos el Valencia ha dejado de luchar por todo. Deportivamente ha menguado muchísimo, lastrado por una situación económica preocupante y por la nefasta gestión de un empresario al que solo le importa su dinero.

Institucionalmente, la situación es insostenible. Las aguas bajan revueltas por la capital del Turia desde hace demasiado tiempo. En 2020 la hija de Lim cargó contra la afición che. Les llamó racistas y luego hizo unas polémicas declaraciones en su cuenta de Instagram. Las críticas por la gestión de su padre y a su marioneta particular, el presidente Anil Murthy, eran constantes en Valencia. La hija de Peter, Kim Lee, se descolgó con un soberbio mensaje a navegantes: "Algunos fans del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia. ¿No lo entienden? El club es nuestro. Podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada". Unas palabras que causaron una gran indignación entre los valencianistas.

Esta temporada estaba resultando más tranquila gracias al tremendo trabajo de Bordalás y a esa final de Copa que el Valencia jugó en la Cartuja y que terminó perdiendo en los penaltis ante el Betis. A partir de ahí, el ambiente ha vuelto ha ser irrespirable .

Polémicos audios de Anil Murthy

En las últimas horas han salido a la luz, gracias a Superdeporte, unos audios de Anil Murthy que han generado un auténtico terremoto en Valencia. Carlos Soler, al que llega a amenazar, es el primer protagonista: "Yo creo que Carlos sabe desde el principio que se quiere marchar. Él tiene muchísima ambición. Carlos lo tiene claro que se quiere ir. Hay que respetarlo. Carlos tiene a sus familiares y quiere salir bien y que sus padres puedan salir a la calle. Quiere que su familia esté bien, pero le digo que me traiga una oferta porque si tú sales gratis en enero te mato con toda la prensa. Pongo los 100 mil euros para matarlo. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido en ti".

Además de amenazar al Soler, habla sobre otro icono del valencianismo, Gayá: "Está un poco bajo, pero está liderando el equipo para acabar bien la temporada. Lleva muchos años aquí. A mi me encanta este equipo, pero hay que respetar la ambición del estos chicos de querer jugar en la selección, de ir a un equipo de Champions. Si le digo que el año que viene voy a fichar poco me va a decir '¿y que hago yo aquí?. Vázquez va a ser nuestro lateral izquierdo para el año que viene".

En el último de los audios que han visto la luz, Murphy carga contra Bordalás y su mentalidad: "Lo más triste que tenemos que cambiar es lo que estamos viviendo ahora. Jugamos contra el Betis, te digo una cosa, entramos con la mentalidad del Manchester City que no somos tan buenos y el Betis es mejor. En Sevilla esa noche, ¿por qué no cerramos el partido? Podíamos ganar. Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos. Tenemos plantilla este año, pero seguimos con problemas financieros. Si seguimos con esto de que el Valencia va a bajar va a bajar, esto yo no lo voy a soportar, nadie va a soportar que el Valencia pueda llegar el momento en el que se sienta inferior al Betis. Tiene un carácter muy complicado. Es un poco especial, yo me llevo bien con él. Bordalás no quiso mover el mercado sin fichar a Marcos André, un jugador que valía 4 y que subió a 9".

Valencia arde mientras Peter Lim y sus secuaces destrozan a un club histórico. La respuesta a los polémicos audios del club ha sido un comunicado oficial en el que aseguran que dichos audios "están editados y adulterados para transmitir una idea falsa o sesgada dentro del contexto de una conversación general y tratar de generar polémica".