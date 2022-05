La "relación especial" de Pedro Porro con Magui Corceiro, novia de Joao Félix, que desata los rumores de infidelidad

Pedro Porro es el carrilero de moda del fútbol español. El jugador de 22 años de Don Benito ha visto como su carrera cambiaba de manera radical. Tras ser suplente en el Real Valladolid donde no contaba para Sergio, su cesión al Sporting de Portugal le cambió la vida. Sus buenas actuaciones hicieron que el conjunto luso hiciera efectiva la opción de compra que tenía en su contrato y adquiriera su pase del Manchester City. Esta temporada ha sido la de su confirmación. Seguido por varios grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Sporting se frota las manos. Tiene 45 millones de euros de cláusula de rescisión.

Otro de los equipos que mira con lupa a Porro es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren un lateral de largo recorrido y Pedro gusta y mucho en la dirección deportiva rojiblanca. Además de por su gran nivel en lo deportivo, Porro se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas por su especial filin con Magui Corceiro, la novia de una de las grandes estrellas del Atlético, el luso Joao Felix.

Dos vídeos circulan por las redes y han encendido los rumores sobre la estrecha relación de Porro con Corceiro. En el primero se puede ver a Pedro tras el último partido disputado por su equipo, el Sporting de Portugal, acercarse a la grada para regalar su camiseta a la afición. Busca en la grada a quién quiere dársela... hasta que encuentra a Magui, con quien se funde en un abrazo.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar 😏 pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

En el segundo vídeo cazan de fiesta juntos en un reservado en una discoteca a Magui y Pedro.

PEDRO PORRO BESÁNDOSE CON MAGUI CORCEIRO NOOOOOOO pic.twitter.com/wiCmijR2Y2 — GxlDeJoao (@GxldeJoao) May 16, 2022

El carrilero español ha sacado a la luz un comunicado sobre la relación "especial" que tiene con la actual novia de Joao Félix:

"La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie", dice Porro. "Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, que no es así".

La propia Magui también reaccionaba a los rumores en su cuenta de Twitter: "Pero, ¿qué pocas vergüenzas son estas, Pedro? Estoy escandalizada", bromea Magui, insertando el mismo vídeo en el que se ve a los dos de fiesta.

"La conversación estaba bien, pero este relato es mejor", contesta el jugador en su cuenta oficial.