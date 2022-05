Joan Laporta ha pasado este martes por los micrófonos de Catalunya Radio y ha abordado todos los temas que rodean al FC Barcelona, como el mercado de fichajes —con Robert Lewandowski acaparando muchos de los focos—, las posibles salidas, los objetivos para la próxima temporada, el papel de Xavi Hernández, la Superliga o los fondos CVC, entre otros asuntos.

Además, el dirigente culé admite que ha comido con el presidente del Valencia, Anil Murthy, para "hablar de temas institucionales" y apostando por "mantener la discreción", cuando el futuro de futbolistas chés como Carlos Soler y José Luis Gayá —en la agenda azulgrana— todavía sigue en el aire.

"Ha venido el presidente del Valencia, hemos comido juntos y hemos hablado de temas que puedan interesar a los dos clubes. Hemos hecho la broma con lo de los micrófonos —en referencia a los audios filtrados de Murthy que destapó Superdeporte—. Él estaba molesto porque grabó la conversación y tuvo mala intención. Estaba sorprendido de que le hubieran hecho esto. No hablaré del contenido de la comida", reconocía un Laporta que también pone un "aprobado" a la temporada que está a punto de finalizar.

"Aprobado, pero queremos más. Por las circunstancias en las que está el club y de dónde veníamos y las circunstancias en el último tramo de Liga, que pienso que podríamos haber competido si no fuera por las lesiones. El año pasado deberíamos haber ganado LaLiga, la perdimos nosotros. Además de la forma en cómo jugábamos. Desde la llegada de Xavi hemos jugado mejor. Ganamos 0-4 en el Bernabéu con una exhibición. Creo que si no se lesionan jugadores importantes, estábamos resurgiendo. No tenemos una plantilla consolidada y nos ha pasado esto", señala Laporta, recordando las lesiones de jugadores como Gerard Piqué o Pedri González.

Uno de los principales objetivos del Barça para el próximo curso es el polaco Robert Lewandowski, que tiene un año más de contrato con el Bayern de Múnich, aunque Laporta prefiere escurrir el bulto al ser preguntado por su posible fichaje. "No quiero contestar con detalle. Estamos trabajando para ser más competitivos, pero no es fácil por la situación económica. Estamos trabajando para sanear la economía del club. A partir de aquí podremos hacer operaciones. Espero poder decir que en un año que llevamos hemos saneado en gran parte la economía del club. Si conseguimos sanear la economía se podrán afrontar todas las operaciones que estamos contemplando", dice al ser preguntado por el polaco.

Asimismo, el dirigente elogia a Xavi Hernández, a quien quiere dar un equipo "más competitivo" el próximo curso, aunque también destaca que "la prioridad es la economía", asegurando que "la situación económica que heredamos no se arregla en un año".

En cuanto a posibles salidas, está la de Ousmane Dembélé. Del francés, Laporta dice: "Él quiere quedarse, pero está muy tentado por otras opciones que ofrecen una condiciones mejores. La oferta está presentada desde hace tiempo y ellos nos han pedido de margen hasta final de temporada. La semana que viene. Nosotros ya queríamos una respuesta antes, pero no podemos forzar porque Dembélé acaba contrato. Al entrenador y a mí me gusta. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que se quede. Lo veo muy a gusto. Hay buena relación personal con todos. Ha venido Auba, con el que son muy buenos amigos. Tiene unos representantes que controlan la situación, pero espero que se quede. Si no reforzaremos esa posición".

Respecto a Dani Alves y su futuro, apunta: "A nivel institucional ha cumplido con los objetivos. La dirección deportiva nos comunicará su decisión. A mí me gustaría que siguiera. Se ajustó mucho para no perjudicar el tema del fair play. A él le hace ilusión jugar en el Mundial y si sigue con esa actitud, no pone en peligro la cuenta de explotación... Ya veremos".

Al margen de lo deportivo, dos cuestiones han centrado la entrevista a Laporta como son los fondos CVC y la Superliga. Respecto al primer asunto, señala: "La operación de CVC garantiza que cumplimos el fair play. Hay otras que nos podrían dar este fair play, el patrimonio pasaría a ser positivo y podríamos hacer las operaciones que tenemos en mente. CVC espero que se ajuste a nuestra contrapropuesta. Estamos negociando por varias bandas. Tenemos otras opciones y por eso no estamos abocados a nada. La propuesta de CVC se ha flexibilizado. Antes hipotecaba el 100% de los derechos y ahora el 10%, porque antes no nos dejaban vender el 90% sin autorización. No lo firmaremos a gusto. Lo han hecho todos los clubes excepto Madrid y Athletic. De momento no tenemos intención de hacerlo. Nos hemos dado de margen toda la temporada. Hay otras opciones con menos años, pero no nos dan suficiente fair play".

Asimismo, Laporta hablaba de la Superliga: "De momento es una propuesta que está en los tribunales. A la corta no creo. A final de año habrá una resolución. Yo lo que no quiero es que el Barça se quede fuera de esta competición. Se debe hablar mucho de cómo debe ser concebida. El Barça siempre estaría llamado a formar esta competición. Me gustaría que fuera de forma coordinada con las ligas estatales. Quizás habría que hacer una Champions más competitiva".