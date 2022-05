Mbappé podría anunciar su futuro este domingo

Parece que el culebrón llega a su fin. Según informa L’Équipe, Kylian Mbappé anunciará su decisión final este domingo. El delantero tiene pensado notificar públicamente el destino de su futuro en el programa Telefoot que se emite a partir de las 11 horas y que será un día después del último partido de la temporada para el PSG en el Parque de los Príncipes contra el Metz.

Según el diario francés, el clan del jugador y el propio futbolista quieren utilizar el histórico programa Telefoot, que se emite en TF1, para comunicar si finalmente sigue en el París Saint-Germain o, por el contrario, se marcha al Real Madrid.

Este sábado, el PSG cerrará su temporada ante el Metz en el Parque de los Príncipes y Mbappé, que no se ha ejercitado este jueves por unas molestias con el resto de sus compañeros, podría disputar su último partido con el vigente campeón de la Ligue 1 ante su público. Su último reto en París es el de convertirse en el primer jugador de la historia de la competición que acaba la temporada como máximo goleador y asistente.

En este momento, el PSG sigue confiando en renovar a Kylian Mbappé. Jamás en la historia del fútbol francés hubo un despliegue mediático tan importante por el futuro de un futbolista como el que ha protagonizado el exjugador del Mónaco. Tanto Qatar como la República Francesa, presidida por Emmanuel Macron, ya han intentado convencerle de que la mejor decisión que puede tomar es seguir en París.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, está dispuesto a cambiar toda la estructura del PSG para garantizarle a Mbappé un proyecto ambicioso y convertirle, como no podía ser de otra forma, en el mejor pagado de la historia de la Ligue 1. El liderazgo y la importancia que ha asumido el jugador esta temporada han provocado que el PSG se haya dado cuenta de que no puede perder al mayor talento joven del mundo en estos momentos y es por ello por lo que no tirará la toalla hasta el final sea cual sea la decisión de Mbappé.

El PSG no piensa en nada más que renovar a Kylian Mbappé. La salida de Pochettino, que parece ya una realidad irrefutable, se ha paralizado en los últimos días por los esfuerzos que está haciendo el club en ampliarle el contrato a su estrella. La plantilla, que sufrirá un importante cambio en verano, tampoco está a la orden del día porque todo se concentra en Kylian Mbappé. Se avecinan minutos, horas y días clave por el futuro de uno de los jugadores que va a liderar el fútbol europeo durante la próxima década.