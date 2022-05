Leclerc logra la pole en Montmeló por delante de Verstappen y de Carlos Saínz

Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá desde la 'pole' en el Gran Premio de España, el sexto del campeonato, que se disputará este domingo en el circuito de Montmeló en Barcelona. Leclerc firmó este sábado su decimotercera 'pole' en la F1, la cuarta de la temporada, al cubrir los 4.675 metros de la pista catalana en un minuto, 18 segundos y 750 milésimas. El piloto francés logró una pole algo sorprendente porque supo reponerse a un trompo en el inicio de la Q3.

El trompo de Leclerc cuando cerraba vuelta lanzada 🧐#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/cJELFFoMl6 — DAZN España (@DAZN_ES) May 21, 2022

Segundo en la parrilla será Max Verstappen (Red Bull) que terminó a 323 milésimas mientras que saldrá tercero, con 416 de ventaja sobre su compañero, Carlos Sainz. El piloto español, que busca su primera victoria de la temporada, ha dicho que está "preparado" para ganar la carrera el domingo.

"La salida y la gestión de los neumáticos tienen que cuadrar a la perfección para poder ganar aquí. Hace calor y será una carrera a más de una parada, por lo que la estrategia será clave, también; en una carrera larga, a 66 vueltas, creo. Pero estoy preparado. Estoy preparado para luchar por ello y tirar a tope". Carlos Saínz es quinto en Mundial de pilotos con 53 puntos, 51 menos que su compañero.

Carlos Sainz arrancará desde la segunda fila al lado del inglés George Russell (Mercedes); y desde la tercera lo harán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue quinto; y el otro británico de Mercedes, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Fernando Alonso no pudo ni pasar la Q1 y saldrá decimoséptimo. El piloto asturiano no pudo completar su vuelta rápida al encontrarse con tapón que había formado Lando Norris. Alonso llegó tarde y no pudo ni intentar completar una vuelta. ¿Error de Alpine? ¿Posible sanción para el británico? Sea lo que sea, es un nuevo palo para Fernando.

Fernando Alonso llegó para hacer su vuelta lanzada... y se encontró con el tren formado por uno de los McLaren 😔 La acción que ha condicionado su vuelta rápida en la Q1 #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/z4vgTbz65P — DAZN España (@DAZN_ES) May 21, 2022



Fernando Alonso ofreció explicaciones tras la clasificación. "Tampoco tuve mucha información por parte del ingeniero. Fue un mal entendido sobre el tiempo que quedaba de la sesión".