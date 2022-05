Mbappé rechaza al Real Madrid y renueva con el PSG

Kylian Mbappé no jugará en el Real Madrid. Al menos no jugará la próxima temporada. Ya lo sabe Florentino Pérez que este sábado ha recibido una llamada telefónica del propio futbolista quien le ha confirmado que rechaza la propuesta del Real Madrid y acepta la del PSG, club con el que renovará el contrato que termina en unos días. No es oficial, pero la ampliación sería por tres temporadas, hasta 2025. Esta noche el PSG celebrará el título de Ligue 1 ante su afición, se despedirá a Di María y ahora también se festejaría la renovación del delantero galo.

Es la segunda vez que Mbappé rechaza al Real Madrid. Ya lo hizo en 2018 cuando no quiso llegar al Bernabéu por el momento que vivía "la BBC" y ahora llega este "no", que duele y mucho en las oficinas del Real Madrid.

Duele porque Mbappé era el pilar del proyecto deportivo, porque es el jugador joven más importante del momento, porque es uno de los mejores del mundo, porque pudieron ficharle hace un año cuando el PSG rechazó una oferta de 200 millones y Mbappé intentó cambiar de aires y duele porque desde hace semanas contaban con un acuerdo verbal con el futbolista y todo su entorno.

Habían llegado a un pacto total. Se había acordado el sueldo fijo, 30 millones de euros netos por temporada, una prima de fichaje de 130 millones de euros y el derecho histórico de que tuviera el 100% de los derechos de imagen, algo que nadie ha logrado en la historia del club desde la llegada de Florentino Pérez. El presidente ha realizado concesiones únicas.

Ahora solo falta por ver si había un papel firmado y Mbappé —a través del PSG— deberá indemnizar al Real Madrid con una elevada cifra económica. El conjunto blanco, por lo tanto, no tendrá en su plantilla ni a Mbappé ni a Haaland. El fichaje del francés ha condicionado la planificación de las tres últimas temporadas y el delantero noruego, pese a que su entorno afirmaba que deseaba jugar en España, ya ha firmado por el Manchester City.

¿Qué hará ahora el Real Madrid? Es una pregunta que no tiene respuesta. En las oficinas de Valdebebas se daba por hecho, hasta hace dos días, que Mbappé firmaría por el el Real Madrid. ¿Qué ha provocado el cambio de opinión del francés? Esta noche hay posibilidades de que hable ante su afición después del último partido de la temporada del PSG y quizá de explicaciones. En Francia apuntan a que hay un contrato económico histórico, que pasará evidentemente a ser el mejor pagado del mundo -300 millones solo por renovar y 100 millones por temporada- pero también a que le darán mucho peso en las decisiones deportivas del club. Mbappé tendría opinión en la contratación del entrenador, director deportivo y futbolistas. En Francia se está comentando que Luis Campos sería el nuevo director deportivo, en lugar de Leonardo. Luis trabajó con Mbappé en su época en el Mónaco y también estaba prevista su posible incorporación al Real Madrid. Sería una doble puñalada al conjunto blanco.

El fichaje más largo de Florentino Pérez ha muerto en la orilla. Hasta en el perfil oficial de La Ligue One (La liga francesa) se cachondean de haber logrado retener a Mbappé.