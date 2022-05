Simeone ya habla de pocos fichajes para la próxima temporada y Lopetegui no confirma su continuidad

Hace un mes había dudas sobre la continuidad de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid y no las había con la de Julen Lopetegui en el Sevilla. Las cosas cambian muy rápido en el fútbol, no solo con Mbappé. Ahora es una obviedad que el entrenador argentino continuará y serán, mínimo, 11 años en el banquillo rojiblanco. Es el entrenador mejor pagado, pero también el más longevo. Lopetegui lleva tres temporadas en Sevilla y la cuarta está en el aire.

Las primeras sospechas saltaron hace una semana con una información del diario Marca en la que se informaba de las dudas que había en la dirección deportiva sobre la continuidad de Lopetegui tras un mal final de temporada y pese a lograr la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Información que hizo enfadarse a Monchi.

El director deportivo del Sevilla ha confirmado la continuidad de Lopetegui, pero con la boca pequeña. Y falta por saber qué quiere hacer Lopetegui que en las últimas horas ha sonado como sustituto de Pochettino en el PSG. El técnico español ha tenido este sábado la oportunidad de disipar cualquier duda y simplemente se ha limitado a contestar que "no hay nada nuevo que decir, poner el foco en el partido ante el Athletic. He contestado 1.077 veces al respecto. No estoy muy pendiente de lo que dicen o no, yo me he manifestado muchísimas veces. Si hemos conseguido lo que hemos conseguido, es por poner el foco exclusivamente en lo que nos interesa que es el próximo partido. Será muy exigente por el rival y tenemos que tratar de estar preparados".

El Atlético de Madrid también pone punto y final a la temporada este domingo. Simeone ha asegurado que no está contento mostrado satisfecho de que a pesar de las dificultades hayan conseguido el objetivo de acabar entre los cuatro primeros y disputar la Champions League. "No me voy contento. Después de haber ganado LaLiga la temporada pasada, siempre tuve la ilusión de poder repetir. Es un buen mensaje que da la vida: hay que aprender continuamente. El 4-4-2 y el 5-3-2 produjeron en mí una situación de mareo entre los dos. Yo podía haber hecho más de lo que hice", afirmó. En esa autocrítica, Simeone ha explicado que la que él hace es más dura que la que realizan los periodistas. "Queremos ganar, el objetivo del club es estar en 'Champions' y el nuestro, salir campeón".

Simeone continuará la próxima temporada y parece que con una plantilla muy similar a la actual. De momento se han marchado Luis Suárez y Héctor Herrera. "Tenemos un plantel importante, en cada uno de los lugares tenemos jugadores que pueden generar lo que queremos. No necesitamos muchos futbolistas para la temporada que viene, sí necesitamos algunos que puedan venir a reforzar algún lugar que necesita energía nueva", concluyó.