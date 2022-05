Un pragmático Villarreal ha certificado el billete para la próxima edición de la Conference League al ganar por 0-2 en el Camp Nou a un triste FC Barcelona, que ha cerrado con desgana y malas sensaciones en defensa una temporada en blanco para olvidar.

El submarino amarillo sumó los tres puntos en la Ciudad Condal para dejar así con la miel en los labios a un Athletic de Bilbao derrotado por el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1-0), merced a un solitario gol de Rafa Mir.

Los leones se quedan sin el premio de Europa y los nervionenses sin la tercera plaza porque el Atlético de Madrid no falló en su visita a San Sebastián. Con goles de los argentinos De Paul y Ángel Correa, el equipo de Diego Pablo Simeone se impuso por 1-2 a la Real Sociedad, ya clasificada para la Europa League, amarrando así la tercera plaza (los colchoneros finalizan con 71 puntos, uno más que los sevillistas) y finalizando en el podio de LaLiga por décima temporada consecutiva.

En el Camp Nou, pese a que la papeleta era complicada, el Villarreal dependían de sí mismo para clasificarse para la Conference League y lo acabó logrando gracias a los goles de Pedraza y Moi Gómez. Y eso que el Barça pareció que salir tomándose en serio el partido. Con los deberes hechos tras asegurarse el segundo puesto, el equipo de Xavi afrontaba el encuentro sin alicientes, pero a diferencia de los últimos encuentros salió con la intención de terminar el curso con buenas sensaciones.

Tras el dominio inicial de los culés, el partido acabaría igualándose y el Villarreal se adelantaba con el tanto de Pedraza. Ferran Torres puso la réplica con una volea desviada por Rulli y, tras el gol de Moi Gómez al comienzo de la segunda parte, el Barcelona volvió a poner la réplica. Entraron Ansu Fati y Dembélé en el campo —más tarde lo hicieron Memphis Depay, Mingueza y Riqui Puig— y los culés intentaron acortar distancias, pero sin demasiada fe. Frenkie De Jong batió a Rulli, que había desviado un remate de Ansu, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

En el Sánchez Pizjuán, el Athletic cerca estuvo de poner nervioso al Villarreal, pero el VAR anuló el gol de Yuri Berchiche en la primera parte de su encuentro ante el Sevilla. No sería el único gol que no subiría al marcador en el encuentro, ya que un fuera de juego anuló el gol de Rekik en la segunda mitad. Pese a un solitario gol de Rafa Mir que le quitaba definitivamente la Conference a los de Marcelino, los de Nervión no consiguieron la tercera plaza.

Un tercer puesto que finalmente es para el Atlético de Madrid, que firmó un buen partido en Anoeta para ganar a la Real Sociedad gracias a un golazo de Rodrigo de Paul y un buen tanto de Ángel Correa, mientras que Guridi acortó distancias ya en el tiempo de descuento. Con este triunfo, los de Simeone logran cerrar la temporada con buen sabor de boca tras el desempeño irregular a lo largo de la campaña.