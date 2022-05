Kamara, objetivo del Atlético de Madrid: "No renovaré con el Marsella, pronto sabréis mi futuro club"

Finalizada la temporada, siempre hay momentos para las despedidas. Jugadores que terminan sus contratos y que ya saben que cambiarán de aires. Pasó en el Santiago Bernabéu con Marcelo, Isco o Bale, en París con Di María o en Marsella con Boubacar Kamara. Había expectativas por ver qué sucedía con el medicentro francés, de tan solo 22 años y aunque se intuía un cambio de club al verle emocionado, el futbolista ha confirmado que desea cambiar de club de cara a la próxima temporada y es más, ha confirmado que ya ha elegido nuevo destino. ¿Será el Atlético de Madrid?

"He tomado mi decisión, y es no renovar con el Olympique de Marsella al final de esta temporada. Creo que es la mejor decisión para el resto de mi carrera. Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero evolucionar, descubrir un nuevo reto, un nuevo campeonato. He elegido mi futuro club y pronto lo sabréis..." ha afirmado en una entrevista para Telefoot.

El futbolista ha estado ligado al Atlético de Madrid desde hace meses. Incluso, como sucedió con Mbappé, se ha informado de que hay un acuerdo verbal entre el futbolista y el club rojiblanco. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano ha informado que el jugador tendría un acuerdo con el Aston Villa. El equipo inglés no disputará competiciones europeas la próxima temporada.

Kamara es un mediocentro defensivo, que puede jugar de central, que ya le quiso en enero cuando el Marsella se negó a vender. Este verano podría debutar con la selección absoluta de Francia ya que ha sido convocado para disputar los tres partidos de la Liga de Naciones de principios de junio.