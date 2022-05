Fede Valverde acusa a Salah de menospreciar el escudo del Real Madrid

Estamos a menos de una semana para la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid y todo, o casi todo con permiso del caso Mbappé, gira sobre el gran encuentro europeo del año. Por supuesto, en ese contexto, hay declaraciones y las últimas llegan a través de las páginas del diario Marca con una entrevista al centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde.

En dicha entrevista, el uruguayo le manda un recado a Salah, estrella del Liverpool que dijo que quería al Real Madrid en la final: "Obviamente son palabras que cada uno puede tomar como quiera. Yo soy rival y es como menospreciar al escudo del Real Madrid, a los jugadores... Nosotros lo único que debemos hacer es dar lo mejor nuestro, intentar demostrar por qué estamos en la final y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y al Real Madrid".

Eso sí, cuando a Fede le preguntan si sus rivales tienen miedo al Madrid, él contesto como quizá lo haría Salah: "Sí, sí se siente. No sé si miedo, pero sí la presión que genera el estadio y la afición. También el resultado porque saben que el que está enfrente es el Real Madrid y es capaz de hacer cualquier cosa y eso se nota. Cuando contagia el cuerpo técnico, el equipo y la afición es el Triángulo de las Bermudas. Es ese punto que te da para meter ese gol, para llegar a una pelota más".

Para el charrúa, esta será su primera final de la Champions y ha comentado cómo vive los días previos: "Primero piensas que nunca imaginaste jugar una final así. El otro día estaba con unos amigos y hablábamos de la final Liverpool - Milán que yo vi con mis padres y hoy por hoy me está tocando jugar a mí. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions. Con el objetivo bien en mente de ganar, si no, no vale la pena llegar hasta aquí".

Fede Valverde también habló de lo que debe mejorar él como futbolista: "Sí, meter goles es la forma de ayudar al equipo. Mi trabajo es el lado oscuro que a veces no se ve tanto, me gustaría aportar más goles, más asistencias, llegar más al área, más determinación, pero aún soy joven, todos los días se aprende algo nuevo".