El presidente de honor del Bayern sobre el Barça y Lewandowski: "Deben 1.300 millones, tienen que ser unos artistas"

El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, arremetió contra el Barcelona por su pretensión de fichar a Robert Lewandowski y dijo que en Alemania el club ya hubiera tenido que declararse insolvente.

"Se supone que quieren fichar a Lewandowski. Hace un año tenían una deuda de 1.300 millones. Tienen que ser unos artistas. En Alemania ya hubieran tenido que declarar la insolvencia", comentó Hoeness en declaraciones a los canales NTV y RTL.

Hoeness se mostró convencido de que el Bayern conseguirá que Lewandowski cumpla su contrato, vigente hasta 2023, pese al deseo del jugador de marcharse este verano.

"No conozco a nadie en el Bayern que esté dispuesto a dejar a ir a Robert antes de que cumpla su contrato. Todo indica que no se ha encontrado un sustituto. Por eso la posición es clara", enfatizó.

La postura oficial del Bayern es que no dejará marchar a Lewandowski, pese a las presiones de su agente Pini Zahavi.

Hoeness sostiene que hacer que Lewandowski se quede al menos un año más no implica necesariamente que se marche gratis en 2023.

"Si se queda, juega bien y se siente bien en Alemania es posible que llegue un día en que diga: 'Me gusta mucho estar aquí, me quedó dos o tres años más", aseguró.

"La decisión bastante probable de no dejarlo ir ahora no significa que no siga jugando con nosotros en la temporada 2023/2024. El y nosotros tendremos un año para valorar las cosas", añadió.