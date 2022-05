Robert Lewandowski ha vuelto a dejar muy claro que no quiere seguir en el Bayern de Múnich. El delantero polaco, gran objetivo del FC Barcelona para la próxima temporada, asegura que su etapa en el conjunto bávaro se ha acabado tras ocho temporadas y que la mejor solución es "una salida".

Así lo ha dicho este lunes en Varsovia, donde la selección polaca de fútbol se encuentra concentrada para la maratón de partidos en la Liga de Naciones (contra Gales, Países Bajos y el doble compromiso frente a Bélgica).

"No me gusta estar en esta situación. Mi etapa en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas. No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida. Espero que no me retengan", ha respondido el polaco tras ser preguntado en rueda de prensa por su futuro.

En cualquier caso, Lewandowski, que cumplirá 34 años el próximo 21 de agosto, ha pedido a los periodistas que no le pregunten más por su futuro y espera poder "dar más información" a partir del 15 de junio, tras estos cuatro primeros encuentros de la Liga de Naciones.

Según informó el diario Bild el pasado 12 de mayo, el Bayern de Múnich ya empieza a asumir su salida y accedería a traspasarlo por 35-40 millones de euros. No obstante, el director general del club alemán, Oliver Kahn, aseguró días después que Lewandowski tiene contrato con la entidad y que "ni siquiera" se plantean una posible salida del ariete polaco.