Ha sido una temporada histórica en el Real Madrid. Inesperada a pesar de que siempre se busca levantar todos los títulos posibles. Y tras un triplete (Champions League, Liga y Supercopa de España) que siempre se recordará, como dijo el mismo Florentino Pérez en la celebración de la catorce, "ahora van a por la Decimoquinta". En realidad, presidencia, con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez y dirección deportiva, vienen trabajando toda la temporada en planificar el próximo Real Madrid.

El campeón de Europa ya ha cerrado —y de forma definitiva, no como con Mbappé— el fichaje de Antonio Rüdiger. Central de 29 años, internacional con Alemania, quedaba libre tras terminar su contrato con el Chelsea. Su fichaje debería hacerse oficial en los próximos días. Ha firmado hasta el 2026 con el Real Madrid. Su fichaje es el único seguro que tiene ahora mismo el Real Madrid. Sin embargo, tras el rechazo de Kylian Mbappé el club aceleró la contratación de Tchouameni y espera poder cerrar su llegada esta misma semana. En el club creen que no se demorará mucho después de haberlo logrado un acuerdo verbal, de cinco temporadas, con el futbolista. Liverpool y PSG también están tratando de lograr la incorporación del centrocampista francés mientras el Real Madrid cono logre un acuerdo entre clubes. Este pasado fin de semana no solo se logró la Champions League, también se avanzaron en las negociaciones con el Mónaco. El Madrid tiene ventaja y quiere rematar ya una operación que puede rondar los 70 millones de euros. No serán los únicos fichajes del Real Madrid este verano.

Salidas del Real Madrid

Marcelo, Isco y Bale terminan contrato y el club no les ha ofrecido renovar. Son tres salidas confirmadas y se esperan unas cuantas más. Solo con la salida de estos futbolistas el Real Madrid libera unos 60 millones de euros y es que Bale era el futbolista que más cobra de la actual plantilla. El conjunto blanco tiene margen, mucho margen, en la masa salarial. Podría haberse permitido a Mbappé y a Haaland. A los dos. El Real Madrid tiene más de dos cientos millones de margen para alcanzar su limite salarial, el que le permite LaLiga. Su tope son 739 millones por los 200 del Sevilla, 171 del Atlético de Madrid y 97 que tiene el Barcelona. Hay jugadores transferibles en la actual plantilla del Real Madrid. Son Jesús Vallejo, Ceballos, Asensio, Lunin, Jovic y Mariano, aunque con situaciones distintas cada uno.

Marco Asensio termina contrato en 2023, la que sería su octava temporada en el Real Madrid. El club pretender ofrecerle una renovación, pero sin un aumento de sueldo considerable. La idea es que renueve o sea traspasado. La decisión, por lo tanto, es del propio Asensio que ha terminado la temporada como el tercer máximo goleador del equipo. Su situación es similar a la de Dani Ceballos cuyo contrato termina también en 2023. La diferencia es que el andaluz no ha ganado 14 títulos con el Real Madrid y no ha sido fundamental en todos los éxitos del equipo en los últimos años. La idea del club es que sea traspasado. Su gran valedor es Carlo Ancelotti, quien pretende que continúe. La última palabra también la tendría el propio futbolista que siempre ha expresado tener dudas. Si se marcha, todo apunta a que volverá al Betis. Asensio tiene 26 años y Ceballos 25. Hay mercado para los dos.

Jovic y Mariano no cuentan para el Real Madrid ni tampoco para Ancelotti. El serbio, con solo 24 años, tiene intención de irse y su caso no parece complicado de resolverse. Hay clubes interesados y el club espera un traspaso para recuperar algo de los 60 millones que se pagaron por él. El caso de Mariano es más complejo. Siempre se ha negado a irse del Real Madrid y le queda una temporada más de contrato, hasta 2023. Las pretensiones del club con él son más terrenales. Con ahorrarse su sueldo se conformarían.

Jesús Vallejo y Lunin también podrían irse del Real Madrid este verano. La llegada de Antonio Rüdiger complica hasta casi lo imposible que el defensa tenga alguna mínima oportunidad. El español sería ya el quinto central. Jesús no quiere irse, Ancelotti está contento con su profesionalidad, pero todo hace indicar que acabará saliendo. Lunin quiere probarse fuera del Bernabéu. Quiere ser titular, jugar y sabe que con Courtois es imposible. Se le buscará una salida aunque el Real Madrid tiene intención de quedarse con sus derechos, ya sea con una cesión larga, como es el caso de Brahim, cedido dos temporadas en el Milán, o con una opción de recompra. El diario Marca informó que David Ospina, portero del Nápoles, es el elegido por el Real Madrid para sustituir al ucraniano en la portería.

Renovaciones en masa

Luka Modric confirmó, en las celebraciones de este domingo, que seguirá una temporada más en el Real Madrid. La noticia, adelantada por Libertad Digital, es una alegría para todas las partes. Llegó en verano de 2012 y diez años después sigue teniendo cuerda para intentar lograr más títulos. El acuerdo se logró con una simple conversación. "Todo fue muy sencillo, como se esperaba con Luka", dicen desde el club. Con 36 años seguirá "cobrando lo mismo".

Tres futbolistas brasileños cambiarán de rol y, por lo tanto, se ajustarán sus sueldos con una renovación. Está muy avanzada la ampliación de contrato de Vinicius, uno de los futbolistas que menos cobra de la plantilla ya que sigue manteniendo el mismo contrato de cuando fichó por el Real Madrid. Su vinculación acaba en 2024, ampliará por seis temporadas más y es que el jugador tiene clara su continuidad a pesar de que han sonado cantos de sirena y es que, según puede confirmar Libertad Digital, el PSG ha tentado al futbolista en más de una ocasión y siempre se ha encontrado una negativa como respuesta. Rodrygo y Militao, con contrato hasta 2025, también renovarán con el Real Madrid.

Nacho, Kroos y Benzema terminan en 2023 y todo hace indicar que sus casos serán similares a los de Luka Modric. Jugadores veteranos con los que hay pleno entendimiento y cuyo futuro lo decidirán ellos mismos en función de su rendimiento y siempre con renovaciones cortas. La ampliación de Nacho está apalabrada hasta 2024 y de momento lo único que sabemos respecto a las otras dos son unas palabras de Toni Kroos en París el pasado sábado cuando dijo "dos años" al ser preguntado por ello.