Asensio reconoce que puede salir del Real Madrid: "Estamos hablando de salir o no"

Marco Asensio ya está concentrado con la Selección de Luis Enrique y ha concedido una entrevista al diario AS en la que ha hablado de su presente y futuro en el Real Madrid. Tiene la confianza de Carlo Ancelotti, pero eso no garantiza su continuidad ya que, como él mismo reconoce, se está hablando de una posible salida. Eso sí, su sueño sigue siendo triunfar en el Real Madrid.

Posible salida

"Realmente, estamos hablando de salir (del Madrid) o no, pero me queda un año de contrato aún. Es un momento importante para mí, no lo voy a negar. Es un momento de madurez. Me encuentro más maduro y no sólo futbolísticamente. Es un momento importante para mí en el que tengo que decidir muchas cosas. Y los que tanto yo como los que me rodean tenemos claro que tengo que seguir creciendo, avanzando. Tengo ganas de hacer cosas en el fútbol y ellos me ayudan a conseguir lo que aspiro. Más que recomendación o consejo, es apoyarme y respaldarme lo que hago"

Confianza de Ancelotti

"Sé lo que piensa el míster. Está muy contento con mi temporada y confía mucho en mí. Son palabras que a mí ne ha dicho. Es cierto que con la celebración de la Champions no me ha dado tiempo a mucha cosa.., pero cuando se tranquilice todo un poco y acaben estas dos semanas con la Selección, que ahora es lo más importante para mí, ya se hablará de todo eso"

Buenas estadísticas pese a jugar poco

"Sí. La verdad que, como dice, las estadísticas son muy buenas. Es mi mejor temporada goleadora en el Madrid. Ha habido un tramo en el que sí he tenido esa continuidad y esa regularidad. Ahí es cuando he podido demostrar y hacer más goles. He tenido más regularidad en el juego. En el tramo final, no he tenido esa regularidad. El entrenador ha contado menos conmigo. Pero estoy orgulloso de lo que he hecho esta temporada. El trabajo ha dado sus frutos, hemos ganado títulos y con eso me quedo yo"

Triunfos madridistas

"Es una época dorada del Madrid, muy importante. Por la conquista de los títulos, por cómo los ganas. Estamos delante de una generación que ha sido importante, es importante, y tiene mucho más para dar. Todos los aficionados del Madrid están disfrutando mucho y me hace feliz eso"