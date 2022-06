Bale se sincera como nunca: "Me ofreces esto al principio y te hubiera arrancado la mano"

Con la satisfacción del deber cumplido, clasificar a Gales al Mundial de Qatar, con una enorme sonrisa en la cara, Gareth Bale concedió una amplia rueda de prensa en la que se sinceró por completo.

Gareth Bale, que será agente libre a partir del próximo 30 de junio, se mostró dispuesto a bajar de nivel con tal de seguir jugando para estar en forma de cara al Mundial de Qatar.

Gareth habló sobre su futuro: "Tengo que sentarme y pensarlo. No solo con mi familia, también con el entrenador, con los preparadores físicos. Tenemos que ver qué será lo mejor de cara a estar en forma en noviembre y diciembre".

"No sé si en cuanto a nivel habrá una gran diferencia", señaló Bale respecto a ir a un equipo que no esté en la élite mundial. "Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Siento que nunca perdería mi calidad con el balón. Es algo en lo que tengo que pensar. Todavía no he tomado una decisión. Sé que hay posibles destinos, pero tengo que valorarlo y ver qué es lo mejor para mí", añadió el galés, que ha llevado a su selección a su primer Mundial desde 1958.

Sobre sus problemas físicos, aseguró que ha estado disponible buena parte de la temporada, pero que no han contado con él. En el Madrid tenían otros planes: "La gente piensa que juego mucho al golf, pero lo cierto es que no. La gente piensa que estoy siempre lesionado, pero no es verdad. Estoy bien", afirmó Bale.

Gareth se siente maltratado en su etapa final en el Real Madrid, tanto por buena parte de la afición, como de la prensa: "Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero así es el fútbol, pasan cosas así… Ahora tengo tiempo para pensar en lo que he hecho y sobre todo saliendo del Real Madrid teníamos un día o dos para reflexionar. Realmente, no puedo sentirme mal después de haber ganado cinco Champions con el Madrid".

Bale hace una valoración global muy positiva del Real Madrid: "Cuando empecé en esto sólo era un niño pequeño del instituto de Withchurch (del que también salieron, por cierto, la estrella del rugby Sam Warburton y el ciclista Gerain Thomas, compañeros los tres de promoción). Si me hubieras ofrecido esto, todo lo que he conseguido, al comienzo de mi carrera, te habría arrancado la mano de un mordisco. Por supuesto que mejoras a medida que envejeces y tus metas y ambiciones cambian. Pero si me hubieras ofrecido esto antes de hacer mi debut profesional, el 99,9% de las personas lo habría tomado. Yo espero ponerle otra guinda aún -dijo en referencial al Mundial de Qatar-.