Laporta lo tiene claro: "La Superliga sigue adelante"

Joan Laporta lo ha dejado claro: "La Superliga sigue su curso". Así de contundente ha sido el presidente del Barcelona en su última comparecencia pública en la que ha reiterado que sí, que el club azulgrana sigue metido de lleno en la batalla por la creación de un nuevo torneo que cambiaría para siempre el mundo del fútbol.

Laporta sigue del lado de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y principal precursor de esta idea. El máximo mandatario culé entiende además, aunque esto lo diga en menor medida, que esta Superliga y el dinero que repartiría entre sus participantes salvaría de lleno el estado de salud de la economía barcelonista, la cual está más que tocada.

"De momento no tenemos un formato de competición de la Superliga, es un proceso largo, pero está sirviendo para que en Europa se tome conciencia de que hay 'clubes-estado' que están alterando la competición", comentó Laporta en el acto de presentación del acuerdo entre el Barcelona y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Laporta cree que la situación, pese a estar parada y con conflictos serios con federaciones, UEFA y equipos como PSG o Bayern de Múnich, va a reactivarse dentro de poco y por ello confía en que la Superliga sea real gracias al consenso de todas las partes: "Hay plena disposición para negociar con la UEFA y creo que finalmente se limarán asperezas y se establecerá un diálogo".

Por otro lado, Laporta habló de la supuesta rebaja salarial de Busquets que el otro día dijo lo siguiente en la rueda de prensa de la Selección: "He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo". Laporta ha explicado que todo ha sido un "malentendido" y "ya está todo solucionado".