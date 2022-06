Tchouaméni se presenta en perfecto castellano ante la mirada paternal de Florentino

Tchouaméni ha llegado con ganas al Real Madrid y, aprendido de memoria o no, el ex del Mónaco ha dado sus primeros pasos como jugador blanco hablando en castellano. Todo ello con la mirada paternal e ilusionada de Florentino Pérez, al cual se le ha podido leer en los labios que seguía al pie de la letra el discurso de su nuevo futbolista.

Así han sido las primeras palabras de Tchouaméni:

En la rueda de prensa posterior muchos temas sobre la mesa. Repasamos los más importantes que ha tratado el jugador francés del Real Madrid:

Elegir entre PSG y Real Madrid

"En cuanto el Madrid salió, le dije a mi agente que cerrara ese acuerdo. hubo otras negociaciones, pero la primera opción era el Real Madrid"

Competencia en una medular campeona de Europa

"Es un desafío, pero no pienso en el Mundial de noviembre, por ejemplo. Pienso en jugar en el Madrid y trabajar duro en los entrenamientos. Quizás en otros equipos tenía más garantías de jugar más minutos, pero yo quería este desafío"

Su precio de 80 millones de euros más 20 en variables

"No me corresponde hablar de eso a mí. Yo intento ser el mejor en el campo. El precio del fichaje no me interesa nada"

Las remontadas del Real Madrid

"En la final de la Champions ya había negociaciones con el Madrid y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG o el City escribía a mi agente y le decía: haz todo lo posible por llevarme allí, por favor"

Posición preferida

"Yo desde que soy pequeño he jugado con dos mediocentros y en el Madrid con un 4-3-3 mi posición sería la de 6, pero puedo jugar como 8. Puedo jugar en los dos puestos. No tengo problemas en jugar hacia atrás o hacia delante"

Mbappé, el PSG y presión por ficharle

"Kylian decidió quedarse en el PSG y él ya sabía que iba a salir del Mónaco y quiso saber si podía ir al PSG, pero yo le dije que quería el Madrid y lo entendió perfectamente. En cuanto llegó el Madrid no lo dudé. Quiero dejar huella en el fútbol y el mejor club para esto es el Real Madrid. Es la mejor decisión para mí"