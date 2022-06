Donnarumma vuelve a fallar y se defiende atacando al Real Madrid

El marcador del partido marchaba con 4-0 a favor de Alemania y la pelota llegó a Donnarumma que se equivocó en el pase y regaló prácticamente el 5-0 a favor del conjunto germano. El partido finalmente acabó con 5-2 en contra para los italianos y cuando acabó el choque, Donnarumma atendió a los medios para explicar su error.

Donnarumma mejora lo del Bernabéu para el QUINTO gol alemán 🤦‍♂️ pic.twitter.com/iisY1JlRZE — GOAL España (@GoalEspana) June 14, 2022

En dicha entrevista al portero del PSG el periodista en cuestión le habló de "otro error como el cometido ante el Real Madrid en la Champions" y fue ahí cuando el ex del Milan se enfadó y mandó un recado al conjunto blanco mientras se defendía.

"¿No es la primera vez? ¿Cuándo me he equivocado? ¿Con el Real Madrid, con una falta? Vale, vamos, si queremos hacer polémica sobre estas cosas, hacemos polémica. Hago el discurso del equipo. Para mí todos hemos cometido errores, si me quieren culpar, lo acepto. Soy el capitán, asumo la culpa y mis responsabilidades. Quieres cuestionar los errores. Sigo adelante con la frente en alto. Entonces, si quieres decir que es mi culpa, hazlo", comentó el cancerbero azzurro.

Periodista: 'No es la primera vez que te pasa algo así (error en la salida)' Donnarumma: ¿Cuándo me pasó, lo del Real Madrid me estás hablando? Si queremos hacer polémica, la haremos. Si me estás echando la culpa por los errores, echámela. Soy el culpable pic.twitter.com/qBCGqYQVOh — Tomás Martínez ™️ (@martineztomas24) June 14, 2022

Más allá de su error, el partido de Italia en general fue terrible y Donnarumma dio la cara por el resto del equipo: "Estamos enojados, no hay excusas, tenemos que volver a salir, mirarnos y demostrar que no somos estos. Realmente no hay excusas esta noche. Echamos de menos todo esta noche, también se produjo un poco de cansancio ya que estamos al final de la temporada. Lo siento por los aficionados, no es bueno, ahora analizaremos todo juntos. Sí, yo también en el 4-0, todos cometimos errores".