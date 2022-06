Denisov, capitán ruso: "Lo mismo Putin me arresta o me asesina"

Son muchos los deportistas rusos que se van pronunciando poco a poco acerca de la invasión de su país a Ucrania y eso les suele crear problemas ya que el gobierno no tolera este tipo de manifestaciones contrarias a Putin o a la invasión. El último ha sido un excapitán de la selección de fútbol.

Igor Denisov, que fue capitán de la Selección de Rusia de 2012 a 2016, se ha mostrado en contra de la invasión a Ucrania y lo ha hecho de manera contundente: "Estos hechos son un desastre. Un completo horror".

La cuestión de todo esto es que Denisov ha hecho estas declaraciones viviendo aún en Rusia, algo que muchos ven peligroso a la hora de mostrarse contrario a la invasión. De hecho, él mismo reconoce que no sabe si esto le puede costar algo más que un enfado por parte de Putin.

"No sé, a lo mejor me arrestan o me asesinan después de estas palabras, pero estoy hablando de las cosas como son", comentó Igor en el canal 'Nobel' de YouTube.