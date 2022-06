Nasser al-Khelaif, presidente del PSG, ha hablado de todos los temas en relación con el club parisino en un a entrevista a Le Parisien. El máximo mandatario del club galo ha asegurado que el Real Madrid ofreció más dinero que ellos a Kylian Mbappé, por lo que el jugador, a su juicio, no decidió renovar por una cuestión económica.

"La gente dice que se quedó por el dinero, pero el Real Madrid le ofreció mucho más que nosotros. El verano pasado estaban dispuestos a ofrecer 170 millones de euros. Ese dinero que estaban dispuestos a reinvertir este año cuando estuviera libre", explica Nasser al-Khelaif.

El presidente del PSG recuerda cómo negoció con el delantero y su familia su llegada al club procedente del Mónaco.

"No me gusta hablar de mí mismo. Pero durante los últimos cinco años, he establecido una relación especial con Kylian y su familia. Tiene una familia increíble. Nunca olvidaré que durante nuestros primeros seis encuentros con él y sus padres, que en ese momento estaban en Mónaco, Nunca me hablaron de dinero. ¡Nunca! Por eso los quiero tanto, admiro la educación que recibió", asegura Al-Khelaifi.

Por otro lado, el dirigente del PSG reconoce que no han hablado nunca con Zidane y que no será su nuevo entrenador la próxima temporada.

"Me encanta Zidane, era un jugador fantástico, con una clase increíble. También fue un entrenador excepcional, con tres títulos de la Champions League. Pero te diré una cosa: nunca hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente. Muchos clubes están interesados en él, también varias selecciones nacionales, pero nunca hemos hablado con él. Yo soy el presidente del PSG y nunca he hablado nada con él", admitió Nasser al-Khelaif.